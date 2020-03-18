Covid-19

Por causa do coronavírus, Anitta se isola em casa com os amigos

A cantora Anitta falou sobre a rotina no isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus. Ela revelou na terça-feira (17) que mudou de casa para se isolar com amigos e que pretende aprender uma nova língua

Publicado em 18 de Março de 2020 às 16:28

Redação de A Gazeta

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A cantora Anitta falou sobre a rotina no isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus. Ela revelou na terça-feira, 17, que mudou de casa para se isolar com amigos e que pretende aprender uma nova língua. Na quarta-feira, 18, a cantora anunciou que cancelou a festa de aniversário, que ocorreria na casa dela. "Imagina que doidera seria fazer a festa no meio disso tudo", comentou. Anitta disse, porém, que está pensando em como comemorar o aniversário, que ocorre no dia 30 de março, e que talvez faça uma festa "à distância".
Anitta apareceu em alguns stories publicados em sua conta no Instagram dentro de um carro. "Rico tem umas coisas, né, gente. Cansados de ficar isolados dentro de casa, o povo está querendo ficar isolado dentro de outra casa, só para mudar a paisagem. Eu vou junto. Eu não vou ficar sozinha", explicou ela.
Além de anunciar que mudou de local de isolamento, a cantora também pediu para que os seguidores recomendassem cursos de francês, já que ela quer aprender uma nova língua e aproveitar o período dentro de casa. "Pensei 'podia aprender um idioma novo', podia não, posso, vou", comentou.

"Quando acabar esse babado, que tudo dar certo se Deus quiser, e todo mundo saudável e tudo bem, quando acabar imagina, 'e aí o que você fez?' 'aprendi a falar uma língua nova'", disse Anitta. Horas depois ela publicou outros stories, nos quais revelou que encontrou uma professora e começará as aulas ainda nesta quarta-feira, 18.
Também para aproveitar o isolamento, a cantora comentou que está se exercitando: "fazer alguma coisa né, ficar só em casa dormindo e acordando. E malhando. Que ontem eu também tive que inventar isso, porque a gente só come".

