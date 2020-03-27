Anitta abre o jogo e assume namoro com Gabriel David em live

"Não estou em casa, só minha mãe. Vim para casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. A gente veio para cá já faz uns 15 dias. Assim que chegamos de viagem fizemos o exame. Deu negativo (para coronavírus)", disse, durante a transmissão.

Anitta ainda contou como está se sentindo durante o período de isolamento: "Na primeira semana, até fiquei OK porque tem tempo que não tenho rotina na minha vida, sentia muita falta disso. Estava precisando ficar mais na minha casa, com minha família... Só tinha de trabalho agora o Coachella. Aí cancelaram o festival e eu cancelei meu aniversário".