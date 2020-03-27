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Anitta abre o jogo e assume namoro com Gabriel David em live

Poderosa participou de uma transmissão ao vivo com Camila Coutinho e acabou entregando quem é seu novo amado

Publicado em 27 de Março de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 09:26
Gabriel David e a cantora Anitta
Gabriel David e a cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta cansou de não falar sobre o novo namorado na web. Tanto que, durante uma live com a amiga Camila Coutinho, a Poderosa acabou entregando que está em uma relação e que fez uma viagem recente às Maldivas com o eleito. Se não bastasse, a cantora também disse que está isolada, em quarentena, com o amado em Angra dos Reis, no Rio. 
No caso, a artista viajou acompanhada de Gabriel David. Os dois, na ocasião, postaram fotos iguais e nos mesmos lugares. Tratava-se de um resort de luxo. À época, a web ficou em polvorosa com a possibilidade do affair. 
"Não estou em casa, só minha mãe. Vim para casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. A gente veio para cá já faz uns 15 dias. Assim que chegamos de viagem fizemos o exame. Deu negativo (para coronavírus)", disse, durante a transmissão. 

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Anitta ainda contou como está se sentindo durante o período de isolamento: "Na primeira semana, até fiquei OK porque tem tempo que não tenho rotina na minha vida, sentia muita falta disso. Estava precisando ficar mais na minha casa, com minha família... Só tinha de trabalho agora o Coachella. Aí cancelaram o festival e eu cancelei meu aniversário". 

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