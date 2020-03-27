'BBB 20': capixaba Gizelly é nova líder e fãs comemoram

Foram para o vip Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Ivy.
De acordo com o apresentador Tiago Leifert, paredão da próxima terça (31) será triplo, mas duas das três vagas já estão preenchidas. Isso porque por terem ficado em último e penúltimo na prova desta quinta (26), Mari e Gabi já estão emparedadas.
A líder ainda fará sua indicação, assim como os confinados da casa. No entanto, no domingo (29) haverá a prova do bate e volta. Assim como das outras vezes, apenas o indicado do líder não pode participar dessa prova.
Já a prova do anjo acontece no sábado (28) e não valerá autoimunidade.