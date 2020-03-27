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'BBB 20': capixaba Gizelly é nova líder e fãs comemoram

Advogada de Vitória venceu a prova do líder ao lado de Ivy e decidiram que Gizelly iria liderar e a modelo levaria o prêmio de R$ 10 mil

Publicado em 27 de Março de 2020 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 08:44
"BBB 20": a sister Gizelly Crédito: Victor Pollak/Globo
Gizelly e Ivy foram as grandes vencedoras da prova do líder na noite desta quinta (26) do "BBB 20". Entre as duas, escolheram que a advogada ficaria com a liderança e a modelo, com o prêmio de R$ 10 mil. 
Foram para o vip Rafa KalimannManu Gavassi e Ivy. 
De acordo com o apresentador Tiago Leifert,  paredão da próxima terça (31) será triplo, mas duas das três vagas já estão preenchidas. Isso porque por terem ficado em último e penúltimo na prova desta quinta (26), Mari e Gabi já estão emparedadas. 

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A líder ainda fará sua indicação, assim como os confinados da casa. No entanto, no domingo (29) haverá a prova do bate e volta. Assim como das outras vezes, apenas o indicado do líder não pode participar dessa prova. 
Já a prova do anjo acontece no sábado (28) e não valerá autoimunidade. 

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