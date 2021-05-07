Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maternidade

Mara Maravilha revela que pretende adotar mais um filho

Declaração de apresentadora do SBT foi feita à Daniela Albuquerque, na Rede TV!

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mai 2021 às 13:04
A apresentadora Mara Maravilha e Daniela Albuquerque, que comanda o 'Sensacional', na Rede TV!
A apresentadora Mara Maravilha e Daniela Albuquerque, que comanda o 'Sensacional', na Rede TV! Crédito: Rede TV!/Divulgação
Mara Maravilha pretende adotar mais um filho. A declaração foi dada pela apresentadora do SBT nesta quinta-feira, 6, à Daniela Albuquerque durante o programa Sensacional, da Rede TV!. "Sempre quis muito ter um menino e agora estou com isso de uma menininha", disse.
Em março do ano passado, Mara e o músico Gabriel Torres adotaram Benjamin, de 3 anos de idade. "Ele tem uma história e vamos honrar a história dele. Ele não foi uma criança rejeitada. Existe uma genitora e, embora eu não a conheça, para mim ela é uma pessoa especial", disse sobre a possibilidade de o filho conhecer a mãe biológica.
"Falamos para ele que ele é nosso filho do coração e se um dia ele quiser [conhecer a mãe biológica], nós vamos", pontua Mara, que ainda faz um alerta sobre adoção. "O Brasil precisa evoluir muito nesse tema!"
No programa da Rede TV!, a ex-ginasta Daiane dos Santos compartilhou pela primeira vez a experiência de ter um irmão adotado. "Meus pais sempre tiveram esse desejo de ter um filho do coração. Tiveram quatro filhas e hoje eu tenho um irmão do coração", declarou Daiane.

Veja Também

Jorge Kajuru diz ser pai de uma das filhas de Túlio Maravilha e pede DNA

Photoshop? Mara Maravilha posta foto polêmica e é criticada: "Coragem"

Mamma Bruschetta diz que não quer amizade com Mara Maravilha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Maternidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados