Mara Maravilha revela que pretende adotar mais um filho

A apresentadora Mara Maravilha e Daniela Albuquerque, que comanda o 'Sensacional', na Rede TV! Crédito: Rede TV!/Divulgação

Mara Maravilha pretende adotar mais um filho. A declaração foi dada pela apresentadora do SBT nesta quinta-feira, 6, à Daniela Albuquerque durante o programa Sensacional, da Rede TV!. "Sempre quis muito ter um menino e agora estou com isso de uma menininha", disse.

Em março do ano passado, Mara e o músico Gabriel Torres adotaram Benjamin, de 3 anos de idade. "Ele tem uma história e vamos honrar a história dele. Ele não foi uma criança rejeitada. Existe uma genitora e, embora eu não a conheça, para mim ela é uma pessoa especial", disse sobre a possibilidade de o filho conhecer a mãe biológica.

"Falamos para ele que ele é nosso filho do coração e se um dia ele quiser [conhecer a mãe biológica], nós vamos", pontua Mara, que ainda faz um alerta sobre adoção. "O Brasil precisa evoluir muito nesse tema!"