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Fora da casa

Manu tem primeiro papo com namorado e ouve que distância aumentou amor

Após o fim do BBB 20, cantora também pode ver a irmã, Catarina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 14:46

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 14:46

Manu Gavassi e o namorado Igor Carvalho
Manu Gavassi e o namorado Igor Carvalho Crédito: Instagram/@igorcarvalho
Depois de mais de 90 dias isolada do mundo no BBB 20, a cantora Manu Gavassi conseguiu ter o primeiro contato com o namorado, Igor. Por meio de uma videochamada, pode falar com ele e com a irmã, Catarina.
Sem saber se de fato estava namorando com Igor ou não, a cantora se surpreendeu quando ele apareceu ao vivo em conferência promovida pelo GShow. "Estou morrendo de saudade, meu amor. Jamais desisti de você. Você foi maravilhosa", disse.
Em outro momento, deixou claro que o pedido de namoro que ele fez durante a Casa de Vidro era real. O pedido aceito foi mostrado em formato dd cartaz e o recado foi entendido por Ivy e Daniel que a avisaram quando entraram no reality.

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"Manu, foi surpreendente o pedido de namoro. Foi tão intenso. Todo esse tempo ela perguntava como seria a distância e os sentimento só aumentou, só aumentou o que sinto aqui fora. Estou completamente apaixonado, quero te abraçar e te beijar", disse.
A irmã Catarina também mandou um recado carinhoso. "Melhor sensação do mundo que vou encontrar com ela. Te amo muito e morro de orgulho", disse.

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