Manu tem primeiro papo com namorado e ouve que distância aumentou amor

Manu Gavassi e o namorado Igor Carvalho Crédito: Instagram/@igorcarvalho

Depois de mais de 90 dias isolada do mundo no BBB 20, a cantora Manu Gavassi conseguiu ter o primeiro contato com o namorado, Igor. Por meio de uma videochamada, pode falar com ele e com a irmã, Catarina.

Sem saber se de fato estava namorando com Igor ou não, a cantora se surpreendeu quando ele apareceu ao vivo em conferência promovida pelo GShow. "Estou morrendo de saudade, meu amor. Jamais desisti de você. Você foi maravilhosa", disse.

Em outro momento, deixou claro que o pedido de namoro que ele fez durante a Casa de Vidro era real. O pedido aceito foi mostrado em formato dd cartaz e o recado foi entendido por Ivy e Daniel que a avisaram quando entraram no reality.

"Manu, foi surpreendente o pedido de namoro. Foi tão intenso. Todo esse tempo ela perguntava como seria a distância e os sentimento só aumentou, só aumentou o que sinto aqui fora. Estou completamente apaixonado, quero te abraçar e te beijar", disse.