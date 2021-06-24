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Mamma Bruschetta altera documento e agora tem nome social no RG

A apresentadora mudou seus documentos e agora tem seu nome social marcado no RG. A mudança aconteceu na última semana após uma visita ao Poupatempo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2021 às 14:41

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:41

A apresentadora Mamma Bruschetta
A artista diz que até então nunca havia pensado nessa possibilidade. Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta
A apresentadora Mamma Bruschetta, 71, mudou seus documentos e agora tem seu nome social marcado no RG. A mudança aconteceu na última semana após uma visita ao Poupatempo. Na ocasião, foi avisada de que poderia solicitar essa alteração.
"Não diria que foi uma realização de um sonho, mas é como eu me vejo. Uma mulher. Além do RG pretendo alterar o nome em meus cartões", revela Mamma em breve papo com o jornal Folha de S.Paulo.
A artista, que nasceu Luiz Henrique e que por 15 anos deu vida à personagem no programa Mulheres da TV Gazeta, diz que até então nunca havia pensado nessa possibilidade.
Atualmente, Mamma pode ser vista no programa Melhor da Tarde, da Band. A contratação aconteceu dois dias após o anúncio de que seu contrato não seria renovado pelo SBT, onde fazia parte do grupo de apresentadores do Triturando.
A apresentadora foi surpreendida com o convite feito pela amiga Catia Fonseca, 52, que comanda a atração. As duas já haviam trabalhado juntas na atração que deixou Mamma conhecida.
Em 2020, a apresentadora estava lutando contra um câncer no esôfago e raspou o cabelo. A assessoria afirmou que a decisão foi da própria Mamma já que "seu cabelo estava caindo e com muitas falhas."
Esperançosa, Bruschetta disse na ocasião que estava se sentindo bem e confiante com a mudança. "Mais alegre e confiante, cabelo cresce. Look novo para 2020", brincou. Ao mostrar a novidade em seu Instagram, a artista foi mais séria.
"As vezes precisamos mudar, a vida é para ser vivida com prazer, ser feliz e alegre. Precisamos jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Precisamos por na balança à coragem para uma nova mudança", escreveu.

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