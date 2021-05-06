Mãe de Paulo Gustavo agradeceu ao filho na hora da despedida

Ela contou que durante a pandemia o humorista ajudou financeiramente pessoas que trabalhavam em seus filmes e chegou a mandar um email perguntando quem precisava de auxílio, além de ter enviado recursos para compra de oxigênio em Manaus (AM).

Paulo Gustavo morreu após quase dois meses internado em um hospital da zona sul do Rio, devido a complicações da Covid. Ele deixou o marido, Thales Bretas, e os filhos Gael e Romeu, de um ano e nove meses.