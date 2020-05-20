Mãe de Anitta sai de casa por discordar de 'vida louca', diz colunista

Miriam Macedo e a filha, a cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

Miriam Macedo decidiu deixar a mansão de Anitta em condomínio de luxo da Barra da Tijuca, no Rio, para voltar a morar no subúrbio carioca na casa de uma irmã. Segundo informações do colunista Leo Dias , do Uol, a mãe da Poderosa teve uma criação católica e é bastante conservadora. Por isso, nunca entendeu o comportamento sexual da filha.

De acordo com Leo Dias, dona Miriam também não concordou com as festas que Anitta teria realizado durante o período de isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus e, depois de alguns episódios de desentendimento, acabou saindo de casa.

O colunista, que é autor de "Furacão Anitta", livro que fala da vida da cantora, lembrou que à época em que apurou entrevistas para a obra a mãe da funkeira disse que não entendia outros comportamentos da filha, como o fato de Anitta ser bissexual.

"Eu entenderia se ela gostasse de uma coisa, mas de tudo, não entra na cabeça. Sempre fui muito católica, mas eu evito me meter na vida dela", relatou, na ocasião.