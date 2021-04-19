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Violência policial

Madonna defende proibição de armas de fogo nos Estados Unidos

A mensagem compartilhada pela cantora neste domingo começou citando Adam Toledo e Daunte Wright, que foram mortos nos últimos dias, aos 13 e 20, respectivamente, pela polícia dos Estados Unidos

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 08:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2021 às 08:30
A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
 adonna, 62, usou o Instagram para defender o controle de armas nos Estados Unidos. A mensagem compartilhada pela cantora neste domingo começou citando Adam Toledo e Daunte Wright, que foram mortos nos últimos dias, aos 13 e 20, respectivamente, pela polícia dos Estados Unidos.
"Os oficiais que os mataram estão sendo apenas acusados de homicídio culposo. Isto é loucura. Horrível. E ainda assim tornou-se normalizado em nossa sociedade", compartilhou a diva pop neste sábado (17). "Sim, pessoas matam pessoas, não armas. Mas a grande maioria das pessoas não é iluminada e as armas são muito fáceis de possuir", argumentou Madonna.
A cantora defendeu que se as armas fossem proibidas, "ninguém sentiria a necessidade de possuir uma arma para se proteger daqueles que têm armas". Ela disse, ainda, que policiais que matam, atiram e sufocam inocentes deveriam estar na cadeia.
"Eles deveriam ir imediatamente para a prisão pelo resto de suas vidas. Sem julgamento, sem sistema de justiça corrupto", finalizou Madonna. Além de chamar a atenção para as causas que defende, a cantora também se destaca por novidades relacionadas à sua vida pessoal. Um exemplo disso é a mansão que ela acaba de comprar em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O imóvel que pertencia a The Weeknd custou US$ 19,3 milhões (mais de R$ 110 milhões), de acordo com a revista People. A propriedade, que tem cerca de 1.165 metros quadrados, havia sido adquirida pelo cantor de R&B em 2017 por US$ 18,2 milhões (pouco mais de R$ 104 milhões). A casa estava à venda desde meados do ano passado por US$ 25 milhões (R$ 142 milhões), mas o preço foi baixando até encontrar a atual compradora.
Localizado em Hidden Hills, o imóvel fica em um terreno de três hectares. A casa principal tem sete quartos (sendo duas suítes master), além de sala de estar e de jantar, cozinha ampla e um bar. O hall de entrada tem pé direito duplo e uma janela de dois andares, pela qual a luz natural penetra no imóvel. As paredes têm detalhes em madeira e pedra.

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