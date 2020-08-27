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Televisão

Luís Ernesto Lacombe estreia em setembro na RedeTV! com 'espírito de iniciante'

Jornalista deixou a Band em junho e vai desenvolver projeto multiplataforma na nova emissora

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:30
Luís Ernesto Lacombe e Marcelo Carvalho, dono da RedeTV!
Luís Ernesto Lacombe e Marcelo Carvalho, dono da RedeTV! Crédito: Divulgação/RedeTV!
Luís Ernesto Lacombe, 54, assinou contrato com a RedeTV! nesta quarta-feira (26), após uma longa especulação sobre qual seria o futuro do jornalista, que se desligou da Band em junho em meio a boatos de que a direção da emissora estava insatisfeita com pautas vistas como tendenciosas e a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
De acordo com a RedeTV!, Lacombe "desenvolverá um projeto jornalístico amplo e multiplataforma 360º, em sintonia com DNA tecnológico" da emissora.
Nesta tarde, ele esteve por lá para conhecer as instalações e se reunir com Franz Vacek, superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital. Os dois discutiram propostas para os formatos que serão apresentados pelo jornalista a partir de setembro.
Ainda não foi informada a data de estreia nem em quais programas o jornalista aparecerá.
"Com 32 anos de carreira em televisão, conseguir se reinventar tantas vezes é maravilhoso", afirmou Lacombe. "Chego à RedeTV! com o espírito de um iniciante. Estímulo, vontade e energia de um iniciante, e uma bagagem longa. Acho que é a hora para trabalhar muito, com equilíbrio e planejamento. São vários projetos que vamos desenvolver, aos pouquinhos, falaremos de cada um deles. Estou muito animado."

POLÊMICAS

Após pouco mais de um ano no ar, o Aqui na Band não conseguiu decolar na audiência -muitas vezes não chegava a marcar 1 ponto na Grande São Paulo (cada ponto equivale 74.987 domicílios). No período, porém, protagonizou muitas polêmicas.
Nos últimos dias, pautas vistas como tendenciosas e a favor do presidente Jair Bolsonaro também irritaram a direção da emissora, que resolveu intervir na atração. Na terça (23), por exemplo, foi ao ar um debate sobre conservadorismo que contou com a presença do blogueiro Allan dos Santos, do canal Terça Livre, que é alvo de inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal.

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Antes, no dia 11 de maio, uma outra pauta levada ao programa já tinha gerado atritos internos na emissora. Na data, o programa discutiu com advogados e apoiadores do presidente a pergunta: quem mandou matar Jair Bolsonaro? Investigação da PF (Polícia Federal) sobre a facada sofrida por ele em setembro de 2018 chegou à conclusão de que Adélio Bispo fez tudo sozinho.
Além disso, outra polêmica do programa foi a demissão da apresentadora Silvia Poppovic, 65, no fim de abril. "Não esperava de jeito nenhum. Fazia o programa de casa por causa da quarentena. A Band colocou os acima de 60 anos em casa e eu resolvi fazer o programa daqui por Skype e estava indo bem. Tinha vários merchans no ar e achei que continuaríamos até o final dessa fase", afirmou ela ao F5, na ocasião.
Ela e Lacombe tiveram alguns desentendimentos, ao vivo por divergências políticas. Em setembro de 2019 eles chegaram a discutir duas vezes na mesma semana. E, ao comentarem sobre a repercussão da briga, ambos entraram em atrito de novo.

?Leia a íntegra do comunicado da RedeTV!

"A RedeTV! anuncia a contratação do jornalista Luís Ernesto Lacombe. O acordo foi oficializado na tarde desta quarta-feira, na sede da emissora em Osasco, ao lado do acionista e vice-presidente do canal, Marcelo de Carvalho. Lacombe desenvolverá um projeto jornalístico amplo e multiplataforma 360º, em sintonia com DNA tecnológico da RedeTV!. Depois de conhecer as instalações da emissora, ele se reuniu com Franz Vacek, superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital, para discutir propostas associadas aos formatos que serão apresentados pelo jornalista a partir de setembro. As datas de estreia serão divulgadas nos próximos dias. Luís Ernesto Lacombe possui mais de 30 anos de carreira no jornalismo, atuando em coberturas nacionais e internacionais. Iniciou a trajetória em 1988 como estagiário da Rede Bandeirantes do Rio de Janeiro. Ao longo da profissão, trabalhou como repórter e apresentador na extinta Rede Manchete e, posteriormente, foi contratado pela Rede Globo, onde permaneceu durante 20 anos. Em 2017, retornou à Rede Bandeirantes como apresentador. 'Com 32 anos de carreira em televisão, conseguir se reinventar tantas vezes é maravilhoso. Chego à RedeTV! com o espírito de um iniciante. Estímulo, vontade e energia de um iniciante, e uma bagagem longa. Acho que é a hora para trabalhar muito, com equilíbrio e planejamento. São vários projetos que vamos desenvolver, aos pouquinhos, falaremos de cada um deles. Estou muito animado', afirma o novo contratado da emissora."

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