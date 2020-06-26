Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Band anuncia demissão de Luís Ernesto Lacombe

Emissora afirma que 'portas permanecem sempre abertas para ele'; 'Aqui na Band' passará por mudanças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 18:05

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 18:05

Luís Ernesto Lacombe apresentava o 'Aqui na Band', que passará por mudanças
Luís Ernesto Lacombe apresentava o 'Aqui na Band', que passará por mudanças Crédito: Reprodução/Band
A Band anunciou na tarde desta quinta-feira, 25, a demissão do de Luís Ernesto Lacombe da emissora. Ele apresentava o Aqui na Band, que está passando por "reformulações", ao lado de Nathália Batista.
Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado à imprensa pela emissora:
"A Band informa que o programa 'Aqui na Band' está passando por reformulações. Diante desse novo momento, o jornalista e apresentador Luís Ernesto Lacombe decidiu seguir novos caminhos.

Veja Também

Band oficializa contratação de Mariana Godoy

Band anuncia data de estreia da 7ª temporada de 'MasterChef Brasil'

"Cainã e a Vizinhaça do Espelho" é a finalista capixaba no EDP Live Bands

A Band agradece ao jornalista pelo trabalho sempre correto e bem-sucedido que ele desempenhou à frente do 'Aqui na Band' desde a sua estreia. As portas da emissora permanecem sempre abertas para ele."

Demissões no Aqui na Band

Em abril, o Aqui na Band passou por uma série de mudanças e a principal delas foi a demissão de Silvia Poppovic, que fazia dupla com Luís Ernesto Lacombe no programa.
Os colaboradores Nana Rude, Fernando Gomes e Sergio Tannuri também deixaram a atração.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados