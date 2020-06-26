Band anuncia demissão de Luís Ernesto Lacombe

Luís Ernesto Lacombe apresentava o 'Aqui na Band', que passará por mudanças Crédito: Reprodução/Band

A Band anunciou na tarde desta quinta-feira, 25, a demissão do de Luís Ernesto Lacombe da emissora. Ele apresentava o Aqui na Band, que está passando por "reformulações", ao lado de Nathália Batista.

Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado à imprensa pela emissora:

"A Band informa que o programa 'Aqui na Band' está passando por reformulações. Diante desse novo momento, o jornalista e apresentador Luís Ernesto Lacombe decidiu seguir novos caminhos.

A Band agradece ao jornalista pelo trabalho sempre correto e bem-sucedido que ele desempenhou à frente do 'Aqui na Band' desde a sua estreia. As portas da emissora permanecem sempre abertas para ele."

Demissões no Aqui na Band

Em abril, o Aqui na Band passou por uma série de mudanças e a principal delas foi a demissão de Silvia Poppovic, que fazia dupla com Luís Ernesto Lacombe no programa.