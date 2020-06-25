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Música

'Cainã e a Vizinhaça do Espelho' é a finalista capixaba no EDP Live Bands

Banda de Linhares está concorrendo à gravação de um novo disco e à participação em um dos maiores festivais de música do mundo, o NOS Alive, de Portugal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 09:01

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 09:01

Banda Cainã e a Vizinhança do Espelho
Banda Cainã e a Vizinhança do Espelho Crédito: Cainã Morellato/ Divulgação
A banda Cainã e a Vizinhança do Espelho está entre os finalistas do concurso EDP Live Bands. Escolhido pelo júri para integrar o grupo das sete bandas de diferentes estados que irão disputar a final, o trio de Linhares está representando os capixabas com suas canções no estilo nova MPB. Único grupo do Espírito Santo que se mantém na disputa,  Cainã... está concorrendo à gravação de um álbum com a Sony Music e a participação no show NOS Alive, evento consagrado em Portugal.
O resultado da premiação ainda não tem data prevista devido à pandemia do novo coronavírus, mas a expectativa é grande, segundo o vocalista da banda, Cainã Morellato. Veio muito para validar os nossos esforços. A gente tá muito confiante, feliz, com muita vontade de chegar nessa final, explica animado sobre a posição que conquistaram na competição.
Criado em 2017, o grupo prefere não definir o seu som de forma restrita. "Eu diria que é muito existencial. Muito sentimental sempre", explica o cantor, acrescentando que a música produzida por eles está sempre em evolução e as referências passam por Caetano, Los Hermanos e músicas internacionais.
Cainã e a Vizinhança do Espelho tem um álbum lançado, o O Último Disco do ano, de 2018. No processo do concurso, a banda utilizou de duas canções autorais: Mirante, que faz parte de seu disco, e Cidadão de Bem, single de 2019.
Fazendo parte da nova cena musical do Espírito Santo, Cainã julga os artistas locais como sendo de grande qualidade. "Acho que o circuito capixaba é riquíssimo, talvez a gente não seja tão reconhecido porque ainda não temos uma vivência muito grande da nossa música", se referindo a falta de busca da população por conhecer as bandas do Estado.
"Estamos criando uma nova cena que, daqui a alguns anos, vai compactuar com São Paulo, Rio, Norte, Nordeste, defende o cantor.
Sobre a possibilidade de trazer o prêmio para o Espírito Santo, Morellato acredita que a vitória significará muita coisa para os artistas capixabas. "Eu vejo que não é uma competição que a gente vive. Vejo como uma grande cena de parceiros, pessoas que compartilham dos mesmos sonhos", completa o músico.

NOVO DISCO E PRODUÇÃO NA PANDEMIA

O trio musical está na fase final de produção de um novo disco. Eles partiram para as montanhas capixabas, no início de 2020, para compor e gravar o projeto durante cinco dias. O segundo álbum é fruto de financiamento coletivo aberto pela banda no Catarse.
Cainã conta que a ideia inicial era que fossem para o Rio de Janeiro gravá-lo com o produtor Bruno Giorgi, mas a ideia não ocorreu como planejado e Morellato assumiu a produção musical do disco e direção artística. Os planos são de lançar em agosto ou setembro, vamos ver se vai dar certo, explica o vocalista sobre a estreia do disco que ainda não tem nome definido.

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Apesar do novo trabalho prestes a sair e de estarem na reta final do EDP Live Bands, o músico afirma que a banda está tendo dificuldades por conta do isolamento social imposto pela pandemia. A gente ainda sofre com a falta de shows, do cachê que antes a banda fazia, relata. Suas composições também estão sendo impactadas pelo momento, por ser uma situação que traz introspecção e um pensar diferente, completa Cainã.

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