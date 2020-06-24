Promessa do pop no Brasil, Nanno V lança EP de estreia 'Te Levar'

O músico Nanno V Crédito: Universal Music/Divulgação

Nanno V está fazendo o maior sucesso com "Te Levar", seu EP de estreia produzido por Bruno Martini. Desde o último dia 18 de junho até esta terça (23), ele já teve milhares de reproduções só no Spotify, e não é à toa: Juliano Viana, nome por trás do artista, é atual promessa da música pop no Brasil. "É pop, mas o mais importante é que a gente faz de tudo. E eu gosto de música", contrapõe ele, em entrevista ao Divirta-se.

O EP autoral conta com quatro faixas que, em sua maioria, falam de amor. A música de trabalho do lançamento leva o mesmo nome do disco.

"Te Levar", fala de relacionamento amoroso e desejos de um casal. Apesar de grande parte de suas criações transitarem nesse eixo, ele justifica a fonte de inspiração: "Vai muito do dia a dia. Às vezes to num dia triste e escrevo sobre aquilo ou sobre dar a volta por cima".

Logo nas primeiras batidas, a canção traz várias características musicais de uma mescla de bossa/samba com pop. Os gêneros da MPB estão, efetivamente, entre os ritmos que Nanno V gosta de "brincar", como ele confidencia à reportagem: "Essa entradinha do refrão, com pop e o samba, eu trouxe um pouco da infância. Cresci vendo meu irmão tocando na noite e ele era muito sambista. E minha família vem do samba", fala.

Pedro Sampaio. Antes de decidir lançar suas próprias criações, Nanno V já compunha para artistas famosos da cena musical brasileira. O jovem de 23 anos já chegou a produzir hits até para Melim

"Eu acho que esse contato e trabalho com pessoas que já estão vivendo nisso há tempos ajuda muito. Essa galera me ajudou muito" Nanno V - Músico

Atualmente, o músico tem usado o tempo ocioso, isolado em meio à pandemia do novo coronavírus, para desenvolver novos projetos e promete "coisa boa", como ele mesmo diz, em breve para os fãs.

Durante o bate-papo, o artista também falou de parcerias na música, referências e projetos para o momento artístico no pós-pandemia.