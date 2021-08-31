Ludmilla é processada pelo próprio advogado, que pede R$ 98 mil

A cantora Ludmilla Crédito: Chico Cerchiaro/Divulgação

Wanderlei Moreira da Costa, advogado que defendeu Ludmilla no processo movido contra Val Marchiori por racismo, está processando a cantora em R$ 98 mil. Segundo o site Uol, o motivo é a falta de pagamento dos honorários profissionais referentes ao caso e outras relações de trabalho.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo ainda será julgado. A assessoria de imprensa da cantora enviou nota ao site Uol dizendo: "Uma vez noticiado o ajuizamento da ação, aguardará eventual citação para adoção das medidas competentes, o que até o presente momento não ocorreu".

O CASO

Ludmilla processou Val Marchiori após a socialite dizer que o da cantora estava "parecendo um Bombril", no Carnaval de 2016. Na época, a funkeira era rainha de bateria do Salgueiro e Val era comentarista da transmissão da RedeTV!.