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Ludmilla é processada pelo próprio advogado, que pede R$ 98 mil

Wanderlei Moreira da Costa defendeu a cantora no caso contra Val Marchiori

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2021 às 13:57
A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Chico Cerchiaro/Divulgação
Wanderlei Moreira da Costa, advogado que defendeu Ludmilla no processo movido contra Val Marchiori por racismo, está processando a cantora em R$ 98 mil. Segundo o site Uol, o motivo é a falta de pagamento dos honorários profissionais referentes ao caso e outras relações de trabalho.
De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo ainda será julgado. A assessoria de imprensa da cantora enviou nota ao site Uol dizendo: "Uma vez noticiado o ajuizamento da ação, aguardará eventual citação para adoção das medidas competentes, o que até o presente momento não ocorreu".

O CASO

Ludmilla processou Val Marchiori após a socialite dizer que o da cantora estava "parecendo um Bombril", no Carnaval de 2016. Na época, a funkeira era rainha de bateria do Salgueiro e Val era comentarista da transmissão da RedeTV!.
Em março deste ano, Ludmilla perdeu a batalha judicial e Val foi liberada de pagar indenização. O Tribunal de Justiça do Rio acatou um recurso de Val Marchiori, dizendo que o comentário foi em relação à fantasia, não ao cabelo de Ludmilla.

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