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Música

Ludmilla e Gloria Groove cantam juntas em projeto 'Lud Session'

Parceria foi lançada no canal do Youtube de Ludmilla

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 09:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2021 às 09:04
A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla  Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
As cantoras Ludmilla e Gloria Groove realizaram um encontro musical no Lud Session lançado na noite de quarta-feira, 14. Este é o segundo episódio do projeto da funkeira que estreou com a participação do rapper Xamã, há um mês.
Desta vez, as duas artistas dividiram vocais entre as músicas dos repertórios delas, além de covers, em cinco faixas, reforçando a representatividade LGBTQ+ e celebrando a diversidade.
No medley, elas cantaram Modo Avião, A Tua Voz, 700 Por Hora, Radar e A Música Mais Triste do Ano. O vídeo da parceria foi compartilhado na canal no YouTube de Ludmilla.
"Amo a Gloria, nos conhecemos faz tempo. No dia da gravação, passamos uma tarde incrível juntas e ensaiamos um pouco antes. Pensei em resgatar para os meus fãs aquele momento de início da carreira onde eu cantava músicas covers, junto com ela. Também foi uma oportunidade de apresentar canções de outros artistas amigos e criar um lance mais intimista e próximo dos fãs", explicou.
Para divulgar o nome dos próximos hits sessions, a ação Use Sempre A Sua Voz vai ser projetada através de imagens simultâneas, em empena de prédio em São Paulo. No Rio de Janeiro, um caminhão de led vai circular em pontos estratégicos da cidade com mensagens que reforçam a luta pelos direitos LGBTQ+ o ano todo.

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