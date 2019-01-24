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Em Davos

Luciano Huck elogia Bolsonaro e diz que ele "está se esforçando"

Huck disse ainda que foram interessantes as participações no evento dos ministros Paulo Guedes (Economia) e Sergio Moro (Justiça)

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 17:32

Publicado em 

24 jan 2019 às 17:32
Crédito: Reprodução/Instagram @lucianohuck
O apresentador Luciano Huck, em Davos para o Fórum Econômico Mundial, elogiou o presidente Jair Bolsonaro durante transmissão ao vivo para seus seguidores em uma rede social nesta quinta-feira (24).
Membro do movimento Agora! e cotado para disputar o Planalto no ano passado, Huck disse que o presidente "está se esforçando" e fez bem em ir ao encontro.
"Só de ele ter vindo ao fórum mundial falar com a comunidade internacional foi um movimento importante. Acho que ele está tentando fazer o melhor possível dentro do alcance que ele pode. Agora tem que ver a capacidade de implementar", afirmou o comunicador.
Huck disse ainda que foram interessantes as participações no evento dos ministros Paulo Guedes (Economia) e Sergio Moro (Justiça).
E foi enfático diante da provocação de uma seguidora: "Nunca defendi o PT não, também não gosto do PT. Não vem não".
Nesta sexta (25), Huck participa de painel no fórum sobre confiança da sociedade na América Latina.

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