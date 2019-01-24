Luciano Huck elogia Bolsonaro e diz que ele "está se esforçando"

Crédito: Reprodução/Instagram @lucianohuck

O apresentador Luciano Huck, em Davos para o Fórum Econômico Mundial, elogiou o presidente Jair Bolsonaro durante transmissão ao vivo para seus seguidores em uma rede social nesta quinta-feira (24).

Membro do movimento Agora! e cotado para disputar o Planalto no ano passado, Huck disse que o presidente "está se esforçando" e fez bem em ir ao encontro.

"Só de ele ter vindo ao fórum mundial falar com a comunidade internacional foi um movimento importante. Acho que ele está tentando fazer o melhor possível dentro do alcance que ele pode. Agora tem que ver a capacidade de implementar", afirmou o comunicador.

Huck disse ainda que foram interessantes as participações no evento dos ministros Paulo Guedes (Economia) e Sergio Moro (Justiça).

E foi enfático diante da provocação de uma seguidora: "Nunca defendi o PT não, também não gosto do PT. Não vem não".