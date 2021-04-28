Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Luciana Gimenez perde nova ação judicial contra Jorge Kajuru

Justiça muda ação para fórum competente

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:25
A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez, 51, perdeu a ação judicial que pedia execução de título extrajudicial contra o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO). Segundo a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, ela deveria ter pedido o cumprimento na 18ª Vara Cível, a qual já havia tramitado a ação por danos morais.
O acórdão foi publicado nesta terça-feira (27). No processo, Gimenez visava receber R$ 98,5 mil por um crédito judicial, de uma sentença levada a protesto em outra ação, que ela havia ganhado contra Kajuru. O motivo deste processo foi por ele ter feito comentários sobre o comportamento profissional dela, no programa Boa Noite, Brasil (RedeTV!).
Na época, o senador havia se referido a Gimenez como "mulher de programa", "mulher desqualificada" e "mulher de interesse". Os comentários aconteceram durante uma live com a apresentadora Antônia Fontenelle, 48, no dia 25 de março.
Na ação, os advogados da apresentadora da RedeTV! lembram que a entrevista de Kajuru para Fontenelle teve "mais de 814 mil visualizações, o que demonstra o potencial ofensivo das ofensas que o réu lhe assestou."

Veja Também

Luciana Gimenez posa com joias de famosa designer do ES

Luciana Gimenez diz que Kajuru usa foro privilegiado para chamá-la de prostituta

No "BBB 21", Fiuk já viveu romance com Luciana Gimenez, diz revista

A Justiça de São Paulo determinou então que o senador não cite mais o nome da mãe de Lucas Jagger, 20, com multa diária de R$ 20 mil caso descumpra. O juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 1ª Vara Cível de São Paulo determinou a sentença.
"Kajuru não poderá se manifestar, comentar ou divulgar, por qualquer meio de comunicação, por fala ou escrita, nomeadamente pelas redes sociais, informações, alegações ou expressões que digam respeito à vida pessoal e profissional da autora, nomeadamente quanto àqueles aspectos que formaram o conteúdo da entrevista referida na peça inicial", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justiça luciana gimenez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados