Luciana Gimenez perde nova ação judicial contra Jorge Kajuru

A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

A apresentadora Luciana Gimenez, 51, perdeu a ação judicial que pedia execução de título extrajudicial contra o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO). Segundo a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, ela deveria ter pedido o cumprimento na 18ª Vara Cível, a qual já havia tramitado a ação por danos morais.

O acórdão foi publicado nesta terça-feira (27). No processo, Gimenez visava receber R$ 98,5 mil por um crédito judicial, de uma sentença levada a protesto em outra ação, que ela havia ganhado contra Kajuru. O motivo deste processo foi por ele ter feito comentários sobre o comportamento profissional dela, no programa Boa Noite, Brasil (RedeTV!).

Na época, o senador havia se referido a Gimenez como "mulher de programa", "mulher desqualificada" e "mulher de interesse". Os comentários aconteceram durante uma live com a apresentadora Antônia Fontenelle, 48, no dia 25 de março.

Na ação, os advogados da apresentadora da RedeTV! lembram que a entrevista de Kajuru para Fontenelle teve "mais de 814 mil visualizações, o que demonstra o potencial ofensivo das ofensas que o réu lhe assestou."

A Justiça de São Paulo determinou então que o senador não cite mais o nome da mãe de Lucas Jagger, 20, com multa diária de R$ 20 mil caso descumpra. O juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 1ª Vara Cível de São Paulo determinou a sentença.