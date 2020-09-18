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Todo bobo

Luccas Neto mostra rosto de seu 1º filho, Luke, em ultrassom

Cópia do papai, comentou Jéssica Diehl, namorada do youtuber, na publicação

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 08:49
Luccas Neto treinando para ser pai
Luccas Neto treinando para ser pai Crédito: Instagram/@luccasneto
O youtuber Luccas Neto mostrou no domingo, 13, um registro do ultrassom 3D do seu primeiro filho com Jéssica Diehl, que se chamará Luke. "Rostinho e boquinha do Luke!", comentou na publicação, feita em sua conta no Instagram. Jéssica também aproveitou para destacar a semelhança entre pai e filho: "Cópia do papai".
Ver essa foto no Instagram

Rostinho e boquinha do Luke ! ?

Uma publicação compartilhada por Luccas Neto (@luccasneto) em

A gravidez foi anunciada no Dia dos Pais, 9 de agosto, e o sexo do bebê foi revelado poucos dias depois, no dia 15. "Construir a minha família sempre foi o maior sonho da minha vida. Eu amo vocês!", comentou Luccas na publicação em que fez o anunciou sobre a gravidez.
"Obrigado por todo o carinho de vocês, estamos vivendo um mundo de magia e fantasia na vida real", continuou o youtuber na publicação. Já a postagem mostrando o rosto de Luke rendeu vários comentários dos seguidores de Luccas, incluindo da atriz Deborah Secco: "Maior alegria do mundo!".

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