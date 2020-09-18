Luccas Neto mostra rosto de seu 1º filho, Luke, em ultrassom

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É com muita emoção que venho dizer para vocês que eu vou ser papai e a Jessi mamãe! Podem gritar daí que eu grito daqui! Hoje é o meu dia! Eu vou ser pai! ? A Jessi está grávida! ? Em breve voltaremos aqui com mais notícias. Obrigado por todo o carinho de vocês, estamos vivendo um mundo de magia e fantasia na vida real. Feliz Dia dos Pais! Construir a minha família sempre foi o maior sonho da minha vida. Eu amo vocês! Eu amo a Jessi! ??