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Reality show

Liziane Gutierrez é a primeira eliminada do 'A Fazenda 13'

Peoa teve menos votos para permanecer no reality

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 13:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 set 2021 às 13:21
Liziane Gutierrez é a primeira eliminada de A Fazenda 13
Liziane Gutierrez é a primeira eliminada de A Fazenda 13 Crédito: Antonio Chahestian/Record TV
Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada na 13ª edição de A Fazenda (Record), na noite desta quinta-feira (13). Ela, que teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show, disputava a permanência com Nego do Borel e Solange Gomes.
Mesmo eliminada, Liziane disse que valeu a pena ter participado de A Fazenda e que a torce para a funkeira Tati Quebra Barraco ganhar o programa. Antes da eliminação, Galisteu perguntou para a peoa quem deveria estar no lugar dela na roça e ela respondeu que qualquer pessoa do grupão.
Durante a transmissão ao vivo do programa, a apresentadora Adriane Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Solange foi a primeira pessoa a receber uma nova chance no público para voltar do jogo "Eu fico?", perguntou Solange chorando. Ele agradeceu a filha e abraçou e Galisteu.
Na volta, Solange foi recebida a gritos por Valentina Francavilla, que a abraçou. Depois ela recebeu o carinho de Tati Quebra Barraco e Mc Gui . Todos os participantes bateram palmas para a peoa. "A verdade venceu, eu não mudo a minha essência nunca", desabafou Solange para os outros peões.
Nego do Borel voltou cantando para a fazenda e entrou na sede gritando: "vai ter que aturar". Em seguida, ele se jogou no chão, levantou e foi abraçado por outros peões. Galisteu comentou que ele estava com outra vibe ao retornar da roça.
O funkeiro pulou em frente a Gui Araújo, que o colocou na roça e estava sentado no sofá demonstrando insatisfação com a volta dele. Nego gritou: "Deus é bom".

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