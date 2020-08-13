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Live de Eduardo Costa no Espírito Santo bomba na web: 'Ídolo'

Sertanejo, que está passando temporada no Espírito Santo, fez pocket show virtual na noite desta quarta (12) e recebeu milhares de elogios no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 08:52

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 08:52

O cantor Eduardo Costa
O cantor Eduardo Costa durante live no Espírito Santo Crédito: JP Sofranz/Reprodução/Instagram @eduardocosta
Eduardo Costa anunciou de última hora uma live que transmitiu direto da mansão em que está hospedado no Espírito Santo na noite desta quarta (12). Durante o pocket show, o cantor relembrou sucessos e acabou levando os fãs à loucura pela internet. 
Depois que terminou a apresentação, o sertanejo postou alguns trechos das canções em seu feed do Instagram, além de fotos da noite musical, e recebeu uma enxurrada de elogios pela performance. 

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"Meu ídolo", escreveu Kamila Simioni em um dos posts. "Você é demais", disse outra fã. "Todas as músicas estão lindas. Você arrasa demais!", disparou outro seguidor. Um internauta ainda observou: "Você me surpreende a cada dia com seu talento. Você arrasa!". 
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Estão curtindo ???? LIVE EDUARDO COSTA INSTAGRAM E FACEBOOK

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LIVE ! Êhhh PAIXÃO !!! Tem alguém apaixonado aí ?

Uma publicação compartilhada por ??????? ????? (@eduardocosta) em

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