Live de Eduardo Costa no Espírito Santo bomba na web: 'Ídolo'

Eduardo Costa anunciou de última hora uma live que transmitiu direto da mansão em que está hospedado no Espírito Santo na noite desta quarta (12). Durante o pocket show, o cantor relembrou sucessos e acabou levando os fãs à loucura pela internet.
Depois que terminou a apresentação, o sertanejo postou alguns trechos das canções em seu feed do Instagram, além de fotos da noite musical, e recebeu uma enxurrada de elogios pela performance.
"Meu ídolo", escreveu Kamila Simioni em um dos posts. "Você é demais", disse outra fã. "Todas as músicas estão lindas. Você arrasa demais!", disparou outro seguidor. Um internauta ainda observou: "Você me surpreende a cada dia com seu talento. Você arrasa!".