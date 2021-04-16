Lil Nas X é criticado por suposto vídeo de sua mãe pedindo esmola; pai defende filho

O vídeo de uma mulher pedindo esmola na rua tem provocado polêmica nas redes sociais, porque ela diz ser a mãe do rapper Lil Nas X. Alguns internautas estão atacando o músico por causa do registro, afirmando que ele não ajuda a mãe.

O artista não se manifestou publicamente sobre o assunto até a conclusão deste texto. Mas R.L. Stafford, pai do rapper, saiu em defesa do filho. Nesta quinta (15), ele publicou uma foto no Instagram ao lado dele e da ex-mulher.

Lil Nas X foi acusado de não dar apoio à mãe, que, segundo suposto vídeo que circula na internet, estaria morando nas ruas de Atlanta Crédito: Reprodução/Instagram @lilnasx

"Apesar do que as pessoas estão dizendo sobre o Lil Nas X, ele é o melhor filho com o qual um pai poderia ser abençoado", escreveu.

"A mãe dele está lutando contra seus vícios, mas ainda é uma rainha e ele faz de tudo para ter certeza que nós estejamos bem. Aqueles com familiares e amigos lutando contra vícios compreendem que não há dinheiro suficiente que resolva uma situação como essa. Eu geralmente não falo sobre questões pessoais em público, mas achei necessário", completou.

Em entrevista à revista "Variety" no ano passado, Lil Nas X afirmou que a mãe é dependente química e que tentou levá-la a uma clínica de reabilitação, mas não obteve sucesso.

"Eu nunca realmente falo sobre a minha mãe. Ela é viciada, então, não temos um relacionamento muito próximo. Mesmo quando tentei ajudá-la, não deu muito certo. Mas ainda há amor"', afirmou, na ocasião.