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Atriz diz que apertou botão do pânico na casa de Tom Cruise e acabou com jantar

'Foi um momento triste, mas é uma história engraçada', afirma Kyra Sedgwick

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:48
Tom Cruise em cena de 'Missão Impossível: Efeito Fallout
Tom Cruise em cena de 'Missão Impossível: Efeito Fallout" Crédito: Divulgação/Paramount
A atriz Kyra Sedgwick, 55, afirmou que apertou, sem querer, o botão do pânico na casa de Tom Cruise, interrompendo o jantar com outros famosos que acontecia na casa do ator. A situação inusitada aconteceu no início dos anos 1990, durante as gravações do filme "Questão de Honra".
"Foi um momento triste, mas é uma história engraçada", afirmou Sedgwick, em entrevista ao programa de Drew Barrymore no Youtube.
Na ocasião, a atriz namorava Kevin Bacon, com que ela se casou posteriormente. O ator contracenava com Cruise em "Questão de Honra", e o casal foi convidado para o jantar, que tinha outras celebridades como Bruce Willis, Demi Moore e Nicole Kidman
"Era uma daquelas noites para as quais nunca era convidada", disse. Perto da lareira, ela contou que viu um botão e decidiu pressioná-lo.
'Eu fiquei tipo, 'o que é esse botãozinho?' Então, eu apertei o botãozinho, porque achei que alguma coisa legal ia acontecer. Nada aconteceu, e eu fiquei um pouco nervosa", disse.
Na sequência, Sedgwick afirmou que bateu no ombro de Cruise para dizer que tinha apertado o botão. "E ele perguntou: 'Você apertou esse botão?'. 'Sim, eu apertei o botão'. E ele explicou, 'esse é o botão do pânico'. Os policiais chegaram, interromperam a nossa noite, foram falar com o Tom [...] Acho que eram mais de cinco carros de polícia, foi um evento. Nunca mais voltaram a me chamar", relatou.

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