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Cinema

Estrelado por Tom Cruise, 'Top Gun: Maverick' tem estreia adiada novamente

Filme é sequência de 'Top Gun: Ases Indomáveis', sucesso de 1986

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2021 às 14:20
Cartaz oficial do filme
Cartaz oficial do filme "Top Gun: Maverick" Crédito: Instagram/topgunmovie
A sequência do filme "Top Gun: Ases Indomáveis" (1986), tem uma nova data de estreia marcada. A Paramount Pictures anunciou nesta segunda-feira (8) que o filme deve chegar ao Brasil no dia 22 de julho deste ano.
Anteriormente, "Top Gun: Maverick" iria estrear no dia 2 do mesmo mês, e o longa-metragem já passou por diversos atrasados devido à pandemia do coronavírus. Inicialmente, o filme seria lançado nos cinemas em julho de 2020, mas teve as gravações interrompidas.
A continuação irá mostrar a história de Pete "Maverick" Mitchell, vivido por Tom Cruise, 58, que esteve em filmes como "Missão Impossível" (1996). O piloto talentoso da Marinha dos Estados Unidos que se vê apaixonado por sua instrutora, interpretada por Kelly McGillis, 63.
Ele compete com outro piloto, Tom "Iceman" Kazanski, vivido por Val Kilmer, na academia de pilotos Top Gun. Na história, Maverick treina uma nova equipe de ases indomáveis que conta com Rooster, interpretado por Miles Teller, o filho de seu amigo Goose, que morreu no primeiro filme.
O filme tem direção de Joseph Kosinski, que trabalhou em filmes como "Tron: O Legado" (2010) e "Oblivion" (2013). O longa também tem nomes como Jennifer Connelly, Jon Hamm e Ed Harris. Val Kilmer, 61, já havia interpretado Iceman no filme original de 1986.

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