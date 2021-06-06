Liam Payne, ex-One Direction, diz que já gastou R$ 200 mil em bar no Brasil

O ex-One Direction Liam Payne Crédito: Instagram/liampayne

Imagine só ir a um bar com alguns amigos e na hora de pedir a conta descobrir que os quitutes e bebidas pedidos somam mais de R$ 200 mil. Foi justamente isso o que aconteceu com o cantor ex-One Direction Liam Payne, 27, em visita ao Brasil.

Durante live com fãs, o cantor britânico revelou a principal memória que tem do país. "Eu acabei com uma conta de 30 mil libras no bar [R$ 214 mil] enquanto fazia meus próprios drinques. Eu aprendi a fazer coquetéis para a equipe inteira e no fim na noite eu fiquei tipo: 'Eu não vou pagar por drinques que eu estava fazendo para outras pessoas."

Segundo ele, ninguém da equipe deu uma ajuda nos custos e todos foram embora. "Então, eu coloquei tudo no quarto de outra pessoa (risos), pulei na piscina esquecendo que eu estava com sapatos muito caros", emendou.

Apesar do surto na conta, o artista revela que sente falta do Brasil e que pensa em retornar. "Nós deveríamos voltar para o Brasil, eu quero ir ao Brasil, falem para alguém me contratar", divertiu-se.