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Liam Payne, ex-One Direction, diz que já gastou R$ 200 mil em bar no Brasil

Cantor britânico revela susto após ter feito drinques para todo mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2021 às 10:25

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 10:25

O ex-One Direction Liam Payne
O ex-One Direction Liam Payne Crédito: Instagram/liampayne
Imagine só ir a um bar com alguns amigos e na hora de pedir a conta descobrir que os quitutes e bebidas pedidos somam mais de R$ 200 mil. Foi justamente isso o que aconteceu com o cantor ex-One Direction Liam Payne, 27, em visita ao Brasil.
Durante live com fãs, o cantor britânico revelou a principal memória que tem do país. "Eu acabei com uma conta de 30 mil libras no bar [R$ 214 mil] enquanto fazia meus próprios drinques. Eu aprendi a fazer coquetéis para a equipe inteira e no fim na noite eu fiquei tipo: 'Eu não vou pagar por drinques que eu estava fazendo para outras pessoas."
Segundo ele, ninguém da equipe deu uma ajuda nos custos e todos foram embora. "Então, eu coloquei tudo no quarto de outra pessoa (risos), pulei na piscina esquecendo que eu estava com sapatos muito caros", emendou.
Apesar do surto na conta, o artista revela que sente falta do Brasil e que pensa em retornar. "Nós deveríamos voltar para o Brasil, eu quero ir ao Brasil, falem para alguém me contratar", divertiu-se.
As últimas vezes que ele esteve em solo brasileiro foram em 2014, ano da Copa do Mundo, quando o One Direction fez shows em São Paulo e no Rio de Janeiro; em 2018 para uma agenda promocional no Rio, e em 2019, já em carreira solo, em apresentação no Festival Villa Mix, em Goiânia (GO).

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