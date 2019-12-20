Liam Payne diz que é o mais 'bem-dotado' do One Direction

O ex-One Direction Liam Payne Crédito: Instagram/liampayne

Liam Payne, 26, afirmou que é o mais "bem-dotado" entre os membros do One Direction durante o programa Watch What Happens Live (Bravo TV), exibido nesta quinta-feira (19).

O cantor participou de uma brincadeira de perguntas e respostas, e quando questionado sobre quem seria o mais "bem-dotado" do grupo, respondeu que era ele mesmo.

O ex-One Direction ainda disse na entrevista que se encontrou com Harry Styles, 25, após três anos sem vê-lo. "Falamos sobre várias coisas. Nós não nos viamos há três anos. Eu não o vi nem uma vez e não tínhamos conversado nem nada", afirmou. "Então foi bom vê-lo. Ele está praticamente o mesmo garoto que era da última vez que nos vemos. Conversamos sobre as crianças, a felicidade e todo tipo de coisa".

Durante a entrevista, Payne também se recusou a responder sobre um possível romance do passado com a modelo Naomi Campbell.

Questionado sobre se confirmava ou negava o romance, ele respondeu:"Eu invoco a 5ª", em referência à 5ª emenda da constituição dos Estados Unidos, que permite que a testemunha se recuse a responder a uma pergunta.