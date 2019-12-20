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Liam Payne diz que é o mais 'bem-dotado' do One Direction

'Eu invoquei a 5ª. É meu direito como humano', disse o cantor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 17:43

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 17:43

O ex-One Direction Liam Payne Crédito: Instagram/liampayne
 Liam Payne, 26, afirmou que é o mais "bem-dotado" entre os membros do One Direction durante o  programa  Watch What Happens Live (Bravo TV), exibido nesta quinta-feira (19).
O cantor participou de uma brincadeira de perguntas e respostas, e quando questionado sobre quem seria o mais "bem-dotado" do grupo, respondeu que era ele mesmo.
O ex-One Direction ainda disse na entrevista que se encontrou com Harry Styles, 25, após três anos sem vê-lo. "Falamos sobre várias coisas. Nós não nos viamos há três anos. Eu não o vi nem uma vez e não tínhamos conversado nem nada", afirmou. "Então foi bom vê-lo. Ele está praticamente o mesmo garoto que era da última vez que nos vemos. Conversamos sobre as crianças, a felicidade e todo tipo de coisa".

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Durante a entrevista, Payne também se recusou a responder sobre um possível romance do passado com a modelo Naomi Campbell.
Questionado sobre se confirmava ou negava o romance, ele respondeu:"Eu invoco a 5ª", em referência à 5ª emenda da constituição dos Estados Unidos, que permite que a testemunha se recuse a responder a uma pergunta.
A atriz Lea Michelle, que também participava do programa, percebeu que o colega não negava a pergunta e disse: "Ele confirmou isso". "'Eu invoquei a 5ª. É meu direito como humano", respondeu Payne.

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