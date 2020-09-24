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R$ 5 milhões

Latino cobra dívida milionária da Rede TV: 'Paciência tem limite'

'Estamos aguardando uma decisão que autorize a penhora do faturamento diário da RedeTV', disse o artista sobre os próximos passos do processo

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:32
O cantor Latino
O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino
O cantor Latino, 47, usou o Instagram da apresentadora Daniela Albuquerque para cobrar uma possível dívida que o marido dela, o dono da RedeTV! Amilcare Dallevo, teria com ele. Esse valor seria de R$ 5 milhões.
Em uma postagem na qual Daniela aparece em clima de romance com Dallevo, Latino cobrou em uma mensagem nos comentários. "Aproveita essa linda comemoração e já peça encarecidamente para o seu marido pagar a dívida (já em execução final) que ele tem comigo há quase 20 anos. Paciência tem limite, né!", escreveu o cantor.
Segundo o advogado de Latino, José Marcos Gomes Júnior, a cobrança de R$ 5 milhões é referente a uma quebra de contrato de quando Latino trabalhou na emissora, no programa Funk Total, em 2001.
"Realmente, a RedeTV! deve ao Latino em função da quebra de um contrato, uma multa. A ação já transitou em julgado, ou seja, tornou-se definitiva, não cabem mais recursos. E a emissora evita todos os esforços no sentido de impedir a satisfação do crédito", diz o advogado.

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Ele conta qual o próximo passo da ação do cantor contra a empresa. "Estamos aguardando uma decisão que autorize a penhora do faturamento diário da RedeTV! para a satisfação do crédito." O processo está no foro de Barueri (SP) e não está disponível para consulta pública.
Procurada, a emissora RedeTV! diz que não se posiciona a respeito de processos em andamento.

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