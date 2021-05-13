Kevinho revela a Sabrina Sato segredo para ter boa foto de sunga

O cantor Kevinho Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho

O funkeiro Kevinho, 22, falou de carreira, sexo, relacionamento e fake news para Sabrina Sato em novo episódio do quadro "Cada Um No Seu Banheiro", no YouTube da apresentadora, que possui 1,26 milhão de seguidores.

Em um bate-papo bem-humorado, o funkeiro contou para Sabrina o segredo para fazer uma boa foto de sunga."O segredo é deixar meia bomba. Não precisa nem editar depois", disse.

Em 2019, ele levou a internet à loucura ao postar uma foto de cueca mostrando a barriga após uma cirurgia de apêndice, mas a internet se interessou pelo conteúdo da cueca. No ano seguinte, em outra foto de cueca ele arrancou elogios dos internautas

Kevinho revelou para a apresentadora que possui redes sociais fakes para bisbilhotar a vida de outros famosos."Abro os fakes para ver a vida dos outros sem mostrar meu perfil. Tenho uns três perfis".

Sobre seu relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Versiani, Kevinho falou sobre os boatos de que o romance seria de fachada e que ela seria paga para namorá-lo.