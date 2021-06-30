Kayky Brito será pai de um menino e pede sugestão de nomes

Kayky Brito revela que será pai Crédito: Instagram/@ully.rocha

O ator Kayky Brito, 32, revelou por meio das redes sociais que será pai de um menino. A criança é fruto do relacionamento do ator com a jornalista Tamara Dalcanale. "Uma breve história da minha vida. Vou ser pai", comemorou.

Na publicação, o artista, que é irmão de Sthefany Brito, 34, contou mais sobre o momento do casal e refletiu. "Não é preciso muito esforço para o coração sair para fora do peito seguindo no rumo e com o prumo", continuou.

O ator ainda pediu conselhos aos fãs com relação ao nome que ainda não foi definido pelos pais. "Por tudo o que vejo e o que vivi agradeço a vocês por me permitirem. Vou ser pai. É menino. Sugestão de nome?", indagou.

Nos comentários, muitas foram as sugestões. José, Benjamin, Pietro, Davi e Lorenzo foram alguns dos nomes publicados por alguns dos seguidores.