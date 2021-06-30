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Paternidade

Kayky Brito será pai de um menino e pede sugestão de nomes

Ator contou novidade nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:13

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:13

Kayky Brito revela que será pai
Kayky Brito revela que será pai Crédito: Instagram/@ully.rocha
O ator Kayky Brito, 32, revelou por meio das redes sociais que será pai de um menino. A criança é fruto do relacionamento do ator com a jornalista Tamara Dalcanale. "Uma breve história da minha vida. Vou ser pai", comemorou.
Na publicação, o artista, que é irmão de Sthefany Brito, 34, contou mais sobre o momento do casal e refletiu. "Não é preciso muito esforço para o coração sair para fora do peito seguindo no rumo e com o prumo", continuou.
O ator ainda pediu conselhos aos fãs com relação ao nome que ainda não foi definido pelos pais. "Por tudo o que vejo e o que vivi agradeço a vocês por me permitirem. Vou ser pai. É menino. Sugestão de nome?", indagou.
Nos comentários, muitas foram as sugestões. José, Benjamin, Pietro, Davi e Lorenzo foram alguns dos nomes publicados por alguns dos seguidores.
Tamara também publicou o momento da revelação nas redes e confessou que a gestação não foi planejada. "E foi assim, de repente. Sim, grávidos! E o sorriso entrega tudo. Essa boa surpresa do amor, do nosso amor", afirmou.

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