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Cantor Daniel vai ser pai pela terceira vez

Artista e esposa compartilharam novidade nas redes sociais

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 08:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 08:26
Cantor Daniel e família
Cantor Daniel e família Crédito: Instagram/@cantordaniel
O cantor Daniel, 52, usou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para compartilhar com fãs que será pai novamente. A mulher do cantor, Aline de Padua, espera o terceiro filho do casal. Eles são pais de Lara, 11 e Luiza, 9.
O artista e a mulher publicaram a mesma foto e mensagem nas suas contas no Instagram. Na foto, a família aparece sentada em uma enorme cadeira com todos colocando as mãos na barriga de Aline. Daniel e Aline são casados há 11 anos.
"Queremos dividir esse momento tão especial com todos vocês! A família vai aumentar! Que esse ser de luz que está chegando, venha com muita saúde, que seja muito feliz e que faça a diferença nesse mundo que estamos vivendo! Obrigado a Deus por estar nos proporcionando viver tudo isso e poder partilhar com todos vocês!"
A quarentena imposta pela pandemia de Covid tem deixado Daniel longe dos shows e sem lançamentos. Em contrapartida, ele tem passado mais tempo com a família e buscando inspirações para trabalhos futuros. A única alteração nesta rotina neste ano foi a escalação como um dos jurados do programa The Voice+ (Globo), ao lado de Claudia Leitte, Mumuzinho e Ludmilla.
Segundo o artista, foi um período assustador no início, mas ele entendeu que deveria aproveitar esse tempo para fazer o que sempre valorizou: "Fortaleci aquilo que já existia em mim, que é gostar de estar perto da família, ver as crianças crescendo", afirmou o cantor, em janeiro neste ano ao jornal Folha de S.Paulo.
"Quando a Lara chegou eu já tinha me programado para cuidar mais delas, dedicar-me à educação delas", conta Daniel, que teve que se adaptar às aulas online das meninas e aproveitou para fazer alguns passeios por Brotas, cidade do interior de São Paulo onde nasceu e sempre viveu com a família.
"No início foi tranquilo aqui em Brotas. Cumpri alguns compromissos pessoais e voltei para cá. Mas como é uma cidade turística, logo começaram a reabrir coisas, começou a vir gente de fora e testemunhamos pessoas próximas de nós contaminadas", relata Daniel, que ficou preocupado com a saúde dos pais, que têm mais de 80 anos, e do irmão, Gilmar, 58, que tem paralisia cerebral.

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