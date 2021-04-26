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Cultura negra

Justin Bieber adota dreadlocks e é criticado por apropriação cultural

O cantor foi criticado por internautas que apontaram que o novo visual é uma apropriação cultural, uma vez que dreads são identificados com a cultura negra

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 12:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2021 às 12:36
Justin Bieber
Justin Bieber adota dreadlocks e é criticado Crédito: Instagram | @justinbieber
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 27, gerou reações nas redes sociais ao publicar uma foto na noite deste domingo (25) em que aparece de dreadlocks. O cantor foi criticado por internautas que apontaram que o novo visual é uma apropriação cultural, uma vez que dreads são identificados com a cultura negra.
"Hei, eu te amo muito e só quero o melhor para você, então vou pedir que, por favor, deixe os dreads. Não dá para te defender", escreveu uma fã de Bieber no Twitter.
Muitos também lembraram que ele já tinha adotado o penteado em 2016, quando também foi alvo de críticas. "Justin Bieber com dreads de novo... senhor, por favor, aprenda. Tire essas coisas", afirmou outra internauta nas redes sociais.
No Instagram, fãs do artista também o criticaram nos comentários de fotos publicadas por ele com o novo visual. "Isso é apropriação cultural. Eu sei que você pode ser melhor", escreveu uma internauta.

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