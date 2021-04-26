Justin Bieber adota dreadlocks e é criticado por apropriação cultural

Justin Bieber adota dreadlocks e é criticado Crédito: Instagram | @justinbieber

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 27, gerou reações nas redes sociais ao publicar uma foto na noite deste domingo (25) em que aparece de dreadlocks. O cantor foi criticado por internautas que apontaram que o novo visual é uma apropriação cultural, uma vez que dreads são identificados com a cultura negra.

"Hei, eu te amo muito e só quero o melhor para você, então vou pedir que, por favor, deixe os dreads. Não dá para te defender", escreveu uma fã de Bieber no Twitter.

Muitos também lembraram que ele já tinha adotado o penteado em 2016, quando também foi alvo de críticas. "Justin Bieber com dreads de novo... senhor, por favor, aprenda. Tire essas coisas", afirmou outra internauta nas redes sociais.