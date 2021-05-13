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Justiça proíbe Antonia Fontenelle de falar sobre Luciana Gimenez

Multa será de R$ 20 mil caso a youtuber descumpra a decisão

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 19:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2021 às 19:34
A apresentadora Antonia Fontenelle
A apresentadora Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
O juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 1ª vara cível de São Paulo, concedeu a liminar para proibir a atriz e youtuber Antonia Fontenelle, 48, de fazer qualquer referência em qualquer meio de comunicação a apresentadora Luciana Gimenez, 51.
"Lhe concede a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para vedar à ré divulgue ou se refira, por meio de seu canal no Youtube, ou em qualquer outro meio de comunicação, inclusive em plataformas digitais, à pessoa da autora sob qualquer aspecto da vida pessoal ou profissional", diz a decisão judicial.
Além disso, Fontenelle está sujeita a uma multa de R$ 20 mil reais por cada vez que mencionar Gimenez, caso descumpra a decisão. A ação judicial se iniciou em decorrência da entrevista feita por Fontenelle com o senador Jorge Kajuru (Cidadania - GO).
Na ocasião, Kajuru referenciou Gimenez como "garota de programa" e "mulher desqualificada", além de insinuar que ela já havia se dedicado a prostituição. O processo contra a atriz e youtuber se deu por Gimenez considerar que ela deu condições para o senador ofende-la.

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Em abril, a Justiça de São Paulo determinou que o senador não citasse mais o nome da apresentadora, com multa diária de também R$ 20 mil, caso descumpra. A decisão do juiz Andrade teve caráter cautelar. Gimenez também pede na ação uma indenização por dano moral.
"Kajuru não poderá se manifestar, comentar ou divulgar, por qualquer meio de comunicação, por fala ou escrita, nomeadamente pelas redes sociais, informações, alegações ou expressões que digam respeito à vida pessoal e profissional da autora, nomeadamente quanto àqueles aspectos que formaram o conteúdo da entrevista referida na peça inicial", diz o juiz Valentino Aparecido de Andrade.
Procuradas, as assessorias de Luciana Gimenez e Antonia Fontenelle não se pronunciaram até a publicação desta matéria.

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