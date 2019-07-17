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Mais de R$ 1,4 milhão

Justiça: ex-sogro de Fábio Assunção terá que pagar dívida milionária

Segundo informações da revista Caras, Justiça determinou que ex-sogro do ator quitasse uma dívida antiga que tinha com o genro

Publicado em 

17 jul 2019 às 11:36

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 11:36

Crédito: Samuel Chaves
Fábio Assunção está perto de receber uma bolada em torno de R$ 1,4 milhão do ex-sogro, Luis Felipe Starace Tavares. Segundo informações da revista Caras, o homem pegou R$ 1 milhão emprestado com o ator na época em que ele era casado com Karina Tavares, mas nunca quitou a dívida
Agora, por decisão da Justiça, Luis Felipe terá que desembolsar o valor corrigido, o que deve dar em torno de R$ 1,46 milhão, exatamente. O ator esteve junto da filha do devedor entre 2010 e 2013, com quem acabou tendo uma filha, a Ella Felipa, que hoje tem 8 anos de idade. 
Atualmente, Fábio vive um amor com a publicitária paulista Mel Pedroso. 

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