Julio Rocha vai apresentar o TV Fama no lugar de Nelson Rubens

O ator Julio Rocha Crédito: Cleber Andrade/Divulgação

O ator Julio Rocha, 41, será o novo apresentador do TV Fama. O anúncio foi feito durante o evento virtual de lançamento da nova grade noturna da RedeTV!, nesta terça-feira (30).

Na atração, ele estará acompanhado pela apresentadora Ligia Mendes (ex-Tricotando), 40, e pela jornalista Alinne Prado, que foi do Vídeo Show (Globo). O trio também anunciou que o programa vai ganhar uma edição especial aos sábados.​

"Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui na companhia de vocês duas", declarou o ator. Recentemente, Rocha foi visto na reprise de "Fina Estampa", da Globo, como Enzo. A última novela dele na emissora foi "Amor À Vida", de 2014.

Depois disso, ele participou do reality SuperChef Celebridades, no Mais Você, e da série "Ilha de Ferro", da Globoplay. Ele também fez participação em "Vai Que Cola" e "Os Homens São de Marte...".

O TV Fama era apresentado por Nelson Rubens, 83, desde 2001. Ainda não foi informado o destino do apresentador. Já Flávia Noronha, que também estava no TV Fama desde 2010, foi deslocada para o Galera F.C., programa de esportes com o influenciador Júlio Cocielo.

Flávia Noronha e Nelson Rubens eram os apresentadores do TV Fama Crédito: Divulgação

Além das mudanças no comando do TV Fama, que vai ao ar de segunda a sexta às 21h30, a RedeTV! anunciou outras novidades na faixa noturna. As novas atrações começam a estrear a partir do dia 12.

Com as mudanças, sai do ar o Superpop (às segundas e quartas), pelo menos por enquanto. O Luciana By Night, que ia ao ar às terças, também não está previsto na grade. Ambos os programas eram comandados por Luciana Gimenez, 51.

A emissora diz que o Superpop passará por reformulação. "Continua sendo esse programa incrível, vai passar por uma repaginada, uma plástica leve", brincou Gimenez. Sobre o Luciana By Night, nada foi falado.

Às segundas, a partir das 22h30, o humorista Mauricio Meirelles vai comandar o programa Foi Mal. Ele disse que o convite ocorreu após participar do Mega Senha, com o sócio da emissora Marcelo de Carvalho.

Às 23h30, é a vez do Desvendando Cozinhas. O programa é apresentado por Raul Lemos, finalista da segunda temporada do MasterChef (Band), e vai mostrar os bastidores de cozinhas inusitadas, como a de um motel e a de um presídio.

Às terças-feiras, a faixa será ocupada pelo Me Poupe! Show, de Nathalia Arcuri, onde a jornalista explica finanças pessoas e investimentos de forma descontraída. Depois, entra no ar o Hervolution, parceria com a produtora Kondzilla, que vai apostar na representatividade feminina no funk, no rap e no trap.

Às quartas será apresentado o reality show Operação Cupido, sob o comando de Luciana Gimenez. No programa, os participantes serão apresentadas às famílias de alguém para decidir se querem ou não ficar com eles. Na sequência, entrará o Galera F.C.

As quintas-feiras serão ocupadas pelo Sensacional, já tradicional programa de Daniela Albuquerque. A apresentadora disse que a atração será "humanizada" e vai mostrar mais famosos e anônimos.

Na sequência, entra o Agora com Lacombe, conduzido por Luís Ernesto Lacombe. O jornalista vai acumular a apresentação com o Opinião no Ar, que ele comanda na emissora pelas manhãs.