Faa Morena anuncia saída da RedeTV! após 17 anos na emissora

A apresentadora Faa Morena Crédito: Divulgação

A apresentadora Faa Morena, 63, anunciou nesta terça (17) que não é mais a apresentadora do Ritmo Brasil. Em vídeo nas redes sociais, ela também revelou o seu desligamento da RedeTV!. após 17 anos na emissora.

Ao F5, Faa Morena contou que a decisão partiu dela após reflexões feitas durante a quarentena. "Acho que a pandemia trouxe a possibilidade de repensar a minha profissão. Eu conversei com o Amilcare [Dallevo Jr., proprietário da RedeTV!, e ex-marido dela] e decidi que seria interessante trilhar novos projetos, novas opções de trabalho. Acho que estou precisando muito disso."

Ela afirmou que sempre atuou com muita paixão no Ritmo Brasil, mas está em busca de um "entusiasmo novo". "Sai da emissora, que foi uma casa, uma família e, claro eu tenho família lá dentro, mas está na hora de ir para um lugar que não seja família [risos] e fazer coisas diferentes, aceitar novos desafios que me tragam alegria e que eu sinta que possa continuar a fazer algo de bom para o público brasileiro."

Faa Morena disse que não tem nada acertado com outra emissora, mas está aberta a propostas e quer investir também na internet. "Por enquanto, só tenho projetos na cabeça, que incluem cultura, música e gente. Vamos ver o que vai acontecer", acrescentou.

Ela afirmou ainda que os quatro funcionários da sua equipe seguem na RedeTV!, já que eles atuam em outros programas também. "Eu deixo um legado lindo cultural, numa TV aberta, trazendo sementes muito bacanas para um público que, muitas vezes, desconhecia os nossos artistas".

A apresentadora completou que pediu para Amilcare que todas as entrevistas que ela já tinha feito para a atração e ainda não foram ao ar sejam exibidas. "Ele falou que vai cumprir isso. Tenho entrevistas até fevereiro, não sei se eles vão fazer um compilado, como vão fazer, mas isso foi acordado", relatou.