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Televisão

RedeTV! é condenada a pagar indenização a mulher após pegadinha em trem

Justiça determina multa de R$ 7.500, emissora pode recorrer

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2021 às 13:42
Programa Encrenca é apresentado por Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos
Programa Encrenca é apresentado por Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos Crédito: Divulgação/RedeTV
A Vara Cível de Osasco, em primeira instância, condenou a RedeTV! a pagar uma indenização no valor de R$ 7.500 a uma mulher que entrou na Justiça após cair em uma pegadinha do programa Encrenca em um trem. Ela alega não ter dado autorização para que sua imagem fosse veiculada.
A brincadeira dentro de um vagão de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foi ao ar em setembro de 2020 no humorístico. A princípio, Lucilene de Sousa Silva Godoy Benedicto queria receber em torno de 40 salários mínimos na ação.
Porém, o juiz Paulo de Abreu Lorenzino entendeu que o valor deveria ser de R$ 7.500 corrigidos monetariamente. Na brincadeira em questão, um rapaz deitava a cabeça nos ombros da mulher e fingia dormir após um dia estressante de trabalho.
A autora da ação afirma nos autos que se sentiu incomodada e exposta com a brincadeira. Ela revela que teve medo de se tratar de um possível assédio. Após não autorizar o uso das imagens, diz ter ficado surpreendida com a exibição do material na TV.
Procurada, a assessoria de imprensa da RedeTV! afirma que a emissora não comenta processos judiciais em andamento.

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