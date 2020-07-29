Juliana Paes diz que já surtou com os filhos ao tentar acompanhar aula a distância

A atriz Juliana Paes como Maria da Paz na novela "A Dona do Pedaço", de Walcyr Carrasco Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Juliana Paes, 41, mostrou que não é de ferro durante um bate-papo com Otaviano Costa no canal do YouTube do apresentador. A atriz, que está no ar na reprise de "Totalmente Demais" (Globo), contou que já se descontrolou com os seus filhos durante o ensino a distância, em virtude a pandemia da Covid-19.

Mãe do Pedro, 9, e do Antônio, 7, Paes disse que tem sido complicado manter a atenção das crianças durante as aulas. "Eles acham que estão de férias e teve um dia que eu dei uma surtada", explicou a atriz com bastante bom humor.

Juliana Paes disse que enquanto a professora explicava como calcular o volume do cubo, o seu filho mais velho estava olhando pro teto. "Eu concentradíssima quando olhei para o Pedro... Aí, amor, eu dei um berro. Me senti uma mala, mas na maioria das vezes, eu tenho muita paciência", afirmou.

Apesar de tudo, a atriz afirmou que gosta de ter esse contato dos filhos e entende que com o passar do tempo fica desgastante. Otaviano logo concordou com a ex-colega da Globo e brincou: "É lógico que não dá pra aguentar tudo, a gente é ser humaninho também."

O último trabalho de Juliana Paes foi na novela das 21h "A Dona do Pedaço". Agora, com as paralisações das gravações desde março -que voltarão no próximo mês de agosto- a atriz estará na próxima reprise de "A Força do Querer", exibida originalmente em 2017.