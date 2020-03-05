Juliana Paes posa nua em ensaio fotográfico de Dia das Mulheres

Juliana Paes posa nua em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Crédito: Paulo Edu/Divulgação

Juliana Paes, 40, fez uma breve homenagem para o Dia Internacional das Mulheres comemorado neste domingo (8). A atriz posou completamente nua em frente as lentes do fotógrafo Paulo Edu, que compartilhou o registro em sua rede social.

"Na semana da Mulher, escolher uma para homenagear diante de tantas guerreiras é uma tarefa difícil. Por isso, prefiro escolher adjetivos: mães, esposas, talentosas, poderosas, batalhadoras, feliz e lindas. Aqui, muito bem representadas por Juliana Paes", escreveu o fotógrafo.

"Sintam-se homenageadas", concluiu Edu. Juliana Paes logo comentou na publicação: "Ahhhh que lindo que ficou isso!!" (sic).

Nos comentários, internautas elogiaram clique e a atriz. "Que mulher, que representação para nós mulheres", escreveu uma usuária da rede social.

No Carnaval deste ano, Juliana Paes escolheu viajar com a família para Fernando de Noronha e Jericoacara, ao lado dos filhos Pedro e Antônio. Paes foi substituída por Paolla Oliveira no cargo de Rainha de Bateria da Grande Rio.