José Loreto esclarece que está vivo após ator pornô homônimo morrer

José Loreto, ator da Globo, precisou ir às redes sociais para esclarecer boatos e dizer que está vivo.
Tudo começou quando o ator pornô Loretto foi vítima de um ataque cardíaco fatal na última semana aos 29 anos de idade. Pelo nome, as pessoas confundiram e começaram a ventilar a morte do ex de Débora Nascimento.
"Não morri, mas passo bem. Muitos amigos me ligaram e mandaram mensagens porque receberam uma notícia dizendo que o ator Loretto (eu só tenho um t) de 29 anos (eu tenho 36) tinha morrido! Achei que era a tal da fake news se reinventando... mas quando dei um Google, vi que um jovem de 29 anos chamado Loretto realmente faleceu... fica aqui meus pêsames para sua família e amigos", escreveu ele, em post do Instagram.