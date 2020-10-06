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José Loreto esclarece que está vivo após ator pornô homônimo morrer

Ator da Globo fez post no Instagram para dizer que está vivo, mas lamentou morte do ator pornô Loretto, vítima de ataque cardíaco aos 29 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 08:46

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 08:46

O ator José Loreto
O ator José Loreto Crédito: Globo/Divulgação
José Loreto, ator da Globo, precisou ir às redes sociais para esclarecer boatos e dizer que está vivo. 
Tudo começou quando o ator pornô Loretto foi vítima de um ataque cardíaco fatal na última semana aos 29 anos de idade. Pelo nome, as pessoas confundiram e começaram a ventilar a morte do ex de Débora Nascimento. 

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"Não morri, mas passo bem. Muitos amigos me ligaram e mandaram mensagens porque receberam uma notícia dizendo que o ator Loretto (eu só tenho um t) de 29 anos (eu tenho 36) tinha morrido! Achei que era a tal da fake news se reinventando... mas quando dei um Google, vi que um jovem de 29 anos chamado Loretto realmente faleceu... fica aqui meus pêsames para sua família e amigos", escreveu ele, em post do Instagram. 

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