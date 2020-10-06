José Loreto esclarece que está vivo após ator pornô homônimo morrer

Ver essa foto no Instagram

Na?o morri, mas passo bem ? Muitos amigos me ligaram e mandaram mensagens porque receberam uma noti?cia dizendo que o ator Loretto (eu so? tenho um t) de 29 anos (eu tenho 36) tinha morrido!!! Achei que era a tal da fake news se reiventando... mas quando dei um Google, vi que um jovem de 29 anos chamado Loretto realmente faleceu... fica aqui meus pe?sames para sua fami?lia e amigos. E tambe?m fica meu alerta para todos que estou muito bem de sau?de e que passar informac?o?es sem averiguar pode ser prejudicial para muitos e ate? perigoso!! Bjs no corac?a?o! Axe?!! ?