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Fofura

José Loreto aparece cantando com filha: 'a felicidade é simples'

Bella é fruto do relacionamento do ator com Débora Nascimento

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 14:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2021 às 14:40
O ator José Loreto
O ator José Loreto Crédito: Globo/Divulgação
José Loreto usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para mostrar um momento de pai e filha. O ator aparece tocando ukulelê e com Bella no colo.
A menina é fruto do relacionamento dele com a atriz Débora Nascimento. Eles se divorciaram em 2019.
"Cantamos e desejamos bolos!", escreveu o José Loreto na legenda do vídeo que publicou no Instagram.
O ator também colocou as hashtags 'zero açúcar', 'Camargo e Camarguinho' e 'a felicidade é simples'.
Bella está com três anos de idade e aparece cantando a música Alecrim Dourado no colo do pai. Ao final da canção, Bella diz: "Pai, eu quero um bolo".

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