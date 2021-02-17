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José Henrique Ligabue fala de ‘Flor do Caribe’ e sobre ser pai

Intérprete de Lino chegou a ganhar status de sex symbol durante primeira transmissão da trama
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:32

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:32

O ator José Henrique Ligabue interpreta Lino, o lenhador parrudo, em
O ator José Henrique Ligabue interpreta Lino, o lenhador parrudo, em "Flor do Caribe Crédito: OSEIAS BARBOSA
O ator José Henrique Ligabue comemora o retorno à telinha. Intérprete do personagem Lino, de "Flor do Caribe", o gaúcho de 38 anos relembra os bons momentos vividos durante as gravações.
"Estou vendo com muito carinho a volta da novela. É muito bom poder reviver essa história que fez tanto sucesso e marcou demais minha carreira não só pelo carisma do Lino, mas também por tudo que a trajetória do personagem representa", diz Ligabue sobre a reapresentação de Flor do Caribe.
"O Lino é um rapaz muito tímido e matuto, que adora tocar sanfona e fazer renda, seu segredo, pois tem medo que as pessoas duvidem da sua masculinidade. Ao longo da novela, ele tem muitas descobertas e reviravoltas. Uma delas é o primeiro amor", completa.
Na época da primeira exibição, o personagem ganhou status de sex symbol, tanto na história quanto fora dela. "Ele, que ainda é virgem, se apaixona pela fotógrafa "Carol" (Maria Joana), recém-chegada na cidade, que coloca fotos suas cortando lenha em estilo sex symbol na internet, fazendo com que Lino fique famoso. Os dois vivem uma linda história de amor e Carol vai ajudá-lo a descobrir e aceitar quem ele realmente quer ser, além de ser a primeira experiência sexual dele", relembra o intérprete do ‘lenhador parrudo’, como ficou conhecido pelo personagem.
E o apelido acabou pegando não só na trama como na vida real. José Henrique fala que a interação com o público foi incrível durante a transmissão da novela e agora se repete, mesmo durante a pandemia.
"Por causa da novela, as pessoas vêm falar comigo, porém a comunicação é toda concentrada na internet devido ao isolamento social. Sinto falta do contato com o público e continuo dando muita atenção pelas mídias sociais. Adoro esse contato com as pessoas e acabo virando amigo de verdade", diz o ator.
Ligabue é natural de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e foi lá que a carreira começou. Do antigo, TEPA (Teatro Escola de Porto Alegre) em 2009, ele fez "Flor do Caribe" e "O Tempo e O Vento". No cinema, o último trabalho foi ‘Legalidade’, ao lado da Cléo.

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FAMÍLIA

Longe das câmeras, o ator adora curtir o tempo com o filho. Tanto que arrumou até um jeitinho de se divertir com o pequeno durante a pandemia. "Minha rotina na pandemia está dividida em cuidar do filho, estudo e pesquisas de teatro, além de muita leitura e escrita. Com o fechamento das escolas, tudo, às vezes, se mistura e a rotina vira uma bagunça, mas eu já tô acostumado", conta.
"Antes da pandemia, curtíamos ir à praia e brincar no parquinho ao lado da nossa casa. Com a pandemia, nossa rotina mudou muito, preferimos agora fazer passeios que respeitem a nós e ao próximo. Uma das coisas que fazíamos, e voltamos a fazer, é a trilha que sempre estava na nossa rotina no Horto e na Urca, além de voltar ao parquinho e reencontrar alguns amiguinhos do nosso antigo ‘coletivo Parental’. Enfim, a rotina, aos poucos, vai voltando ao novo normal, sempre de máscara, muito álcool gel e locais com pouquíssimas pessoas e sem aglomeração", completa.

FUTURO

Além da trama global, que termina neste mês, o ator está com projetos em outras frentes, como o teatro. "Vou fazer algumas últimas apresentações do meu monólogo "TEDY - O amor não é para amadores" de forma online para fechar o ciclo e começar um monólogo novo, que estreia em 2021, mas ainda é segredo. Também tenho alguns projetos autorais no teatro, um deles estará no ar em breve: a performance "A Forma do Tempo", contemplada no edital federal RespirArte", finaliza.

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