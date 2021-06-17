Jojo Todynho estreia talk show e diz não estar no nível de Glória Maria

Jojo Maronttinni, 24, a Jojo Todynho, ressalta que cada vez mais "estamos quebrando esse tabu de que negros têm que trabalhar como domésticos da casa branca". Para ela, seu novo programa, "Jojo Nove e Meia", é mais um passo para a inspiração e representatividade.

"Sou uma pessoa totalmente fora do padrão e estou tendo esse local de fala", diz Todynho, funkeira carioca que emergiu com vídeos divertidos a respeito de relacionamento e autoestima e que explodiu com "Que Tiro foi Esse" (2017).

"Isso é muito importante, porque as pessoas começam a compreender que elas podem e são capazes também", acrescenta a artista, campeã da última edição do reality "A Fazenda" (Record) e levou prêmio de R$ 1,5 milhão. A atração de Todynho estreia nesta quinta-feira (17) no Multishow.

Jojo Todynho no estúdio de seu novo programa, "Jojo Nove e Meia" Crédito: Multishow/Divulgação

Para o programa, inspirado no "Jô Soares Onze e Meia" (SBT), Todynho afirma que quer trazer a leveza e a alegria apresentada pelo humorista Jô Soares, 83. "Ele é Jô e eu sou Jojo, ou seja, Jô duas vezes", diz a cantora, em tom de brincadeira, sobre adaptar o bordão do apresentador e usar o "beijo da gorda" em seu talk show.

Com plateia virtual e cenário inspirado no bairro carioca Bangu, onde Todynho nasceu e cresceu, "Jojo Nove e Meia" terá oito episódios, exibidos sempre às quintas-feiras, às 21h30. Ela afirma que a intenção foi criar um programa "bem leve, com risada garantida", que representasse seu caráter e personalidade. "Falem bem ou falem mal, mas falem de mim."

CONVIDADOS

Em conversa virtual com a imprensa, Jojo Todynho diz que os convidados do programa são pessoas com quem "tem certa convivência e afinidade". Na estreia, ela recebe a atriz Juliana Paes, 42, e ao longo da temporada conversará com Gil do Vigor, Babu Santana, Fabiana Karla, Glória Groove, Joelma, Mumuzinho e Tati Quebra Barraco.

"Ele [Gil do Vigor] é da cachorrada igual a mim, adoramos uma coisa mais quente", diz ela, ao ressaltar que se identifica muito com o ex-Big Brother Brasil. "É uma representatividade muito grande ter o Gil em grandes espaços na TV."

Ela afirma ser gratificante ver que pessoas vindas de reality shows estão conquistando mais espaços na televisão - o doutorando em Economia Gilberto Nogueira é embaixador de várias marcas, como Santander, Vigor e Motorola. Ele também foi contratado pela Globo após deixar o programa de confinamento.

MÚSICA

Nem só de entrevistas será o "Jojo Nove e Meia". Ela afirma que soltará a voz com os convidados e adianta que cantou uma das músicas de Tim Maia (1942 - 1998) com Babu - o ator interpretou o cantor de "Me Dê Motivo" em filme sobre a vida do artista carioca.

Todynho diz estar apaixonada pela atração e revela que a produção começou enquanto ainda estava em "A Fazenda". Ela afirma que ter participado do reality de confinamento da Record a deixou mais aberta para os comentários do público, e, se houver, usará as críticas para se aperfeiçoar para as próximas edições.

Para a apresentadora, o maior desafio foi conseguir ler o teleprompter, "ainda não estou no patamar de Glória Maria nem de Fátima Bernardes", diz ela, em tom de brincadeira, ao afirmar que a essência do programa está na sua personalidade.

"Fui de cabeça, o diretor falou para mim 'seja quem você é, vá em frente e se joga'", diz Todynho, ao reforçar que está muita ansiosa para o início do programa. "Confesso que estou toda cagada", diz ela, aos risos. A cantora afirma que pretende lançar um EP de sambas, mas ainda sem data.

VERSÃO NO YOUTUBE

"Jojo Nove e Meia" terá uma versão exclusiva no canal do Multishow no YouTube, o "Jojo Meia Nove". Na plataforma, os telespectadores terão acesso a entrevistas da apresentadora com influenciadores, como Alvxaro, Blogueirinha, Diva Depressão, Isaias, Pequena Lô, Sarah Fonseca e Vitor DiCastro.

A apresentadora classifica a versão digital de seu programa como "quente e intimista". Para ela, a principal diferença está no quadro "Terapeita", no qual "as pessoas contam as lamúrias e eu dou conselhos para elas com ajuda dos convidados."