Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Johnny Depp diz que teve dedo cortado pela ex-mulher Amber Heard

Em vídeo, ator afirma que esposa lançou garrafa de vodka em sua mão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 15:38

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 15:38

Johnny Depp como Gellert Grindelwald, em
Johnny Depp como Gellert Grindelwald, em "Animais Fantásticos 2", e Amber Heard como Mera, em "Aquaman" Crédito: Reprodução
O ator Johnny Depp, 56, se abriu em um vídeo em que descreve uma briga que ocorreu em março de 2015 com a então esposa Amber Heard, 33.
Nas imagens, às quais o jornal Daily Mail teve acesso e publicou seu conteúdo nesta segunda-feira (6), Depp afirma que Heard arremessou uma garrafa de vodka quebrada na sua mão, o que o fez cortar o dedo e perder bastante sangue. Ele diz que, na época, protegeu Heard fingindo para as pessoas que prendeu o dedo em uma porta.
Segundo o ator, o motivo da briga teria sido um contrato pós-nupcial elaborado pelo seu advogado, Jake Bloom, contra quem ele moveu uma ação até 2019, após 18 anos de trabalho juntos.
"Estava tentando recuperar o dedo e lidando com a inanidade de ter meu dedo cortado por esta mulher com quem eu era casado", diz ele no vídeo, segundo o jornal.
Heard, por sua vez, afirma que o ator estava a agredindo com uma das mãos enquanto, com a outra, batia com um telefone de plástico duro contra a parede, provocando o ferimento sozinho. Ela também o acusa de arrancar sua camisola, agarrar seus seios e estrangulá-la.
Em um áudio ao qual o Daily Mail também teve acesso, revelado nesta terça-feira (7), médicos procuram no lixo o pedaço decepado do dedo de Depp. "Não consigo encontrar a ponta do dedo, não consigo encontrar o dedo", repete o médico particular do ator, David Kipper. Enquanto isso, Amber Heard pode ser ouvida soluçando ao fundo.

Veja Também

Ex de Johnny Depp está namorando outra mulher, diz jornal

Johnny Depp tentou boicotar ex-mulher em "Aquaman", diz site

'Ela me socou', declara Johnny Depp sobre a ex-mulher Amber Heard

Não está claro como o áudio foi gravado ou quem foi o responsável por ele, mas o casal tinha o hábito de gravar seus argumentos como uma forma de terapia, para ouvir depois.
Depp e Heard se conheceram no set do filme "Diário de um Jornalista Bêbado" em 2011, e casaram-se quatro anos depois -mas se separaram em maio de 2016, com um acordo de US$ 7 milhões no divórcio. A paz durou até que Heard escreveu, em dezembro de 2018, um artigo para o jornal The Washington Post dizendo ser uma sobrevivente de violência doméstica, sem citar o nome de Depp.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya
Imagem de destaque
Infarto silencioso: entenda os riscos e veja como se proteger
Imagem de destaque
Lula reafirma candidatura e fala em 'compromisso cristão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados