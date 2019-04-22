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Em 2016

Johnny Depp tentou boicotar ex-mulher em "Aquaman", diz site

O caso teria acontecido em 2016

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 12:16

Publicado em 

22 abr 2019 às 12:16
Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Johnny Depp, 55, teria tentado fazer com que os estúdios DC excluíssem sua ex-mulher, Amber Heard, 32, do papel de Mera, a rainha da nação submarina do longa "Aquaman". As informações são do Hollywood Reporter. 
Segundo a publicação, o caso aconteceu em 2016, mas só veio a público agora. Depp junto com seu advogado teriam tentado convencer os diretores a tirarem o papel da atriz. O ex-diretor da franquia, Kevin Tsujihara, será intimado a testemunhar para deixar claro se ele esteve à frente desse plano de Depp.
A separação entre Johnny Depp e Amber Heard aconteceu em 2016, exatamente um mês depois do pedido de Depp a Tsujihara. Na ocasião, a separação deu muito o que falar, e Amber pediu à Justiça uma ordem de restrição contra o ex.
Recentemente, o ator entrou com uma ação contra Amber por difamação. Ele quer receber o equivalente a quase R$ 200 milhões. Ele alega que as acusações de abuso contra ele são falsas.
Para piorar a situação, Depp pode ser cortado do próximo filme da franquia "Animais Fantásticos", segundo o Page Six. Fãs estariam pressionando a produção para que ele saia.

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