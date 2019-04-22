Johnny Depp tentou boicotar ex-mulher em "Aquaman", diz site

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O ator Johnny Depp, 55, teria tentado fazer com que os estúdios DC excluíssem sua ex-mulher, Amber Heard, 32, do papel de Mera, a rainha da nação submarina do longa "Aquaman". As informações são do Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, o caso aconteceu em 2016, mas só veio a público agora. Depp junto com seu advogado teriam tentado convencer os diretores a tirarem o papel da atriz. O ex-diretor da franquia, Kevin Tsujihara, será intimado a testemunhar para deixar claro se ele esteve à frente desse plano de Depp.

A separação entre Johnny Depp e Amber Heard aconteceu em 2016, exatamente um mês depois do pedido de Depp a Tsujihara. Na ocasião, a separação deu muito o que falar, e Amber pediu à Justiça uma ordem de restrição contra o ex.

Recentemente, o ator entrou com uma ação contra Amber por difamação. Ele quer receber o equivalente a quase R$ 200 milhões. Ele alega que as acusações de abuso contra ele são falsas.