Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Babado

Joelma quer retomar o Calypso e diz que prefere morrer a voltar com Ximbinha

Cantora irritou o ex ao falar de retorno do projeto, que segue em disputa judicial

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2021 às 13:45
A cantora Joelma
A cantora Joelma Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal
Joelma, 47, fez uma live para divulgar que a banda Calypso vai voltar sob o comande ela. Questionada se voltaria com o ex-marido, o músico Ximbinha, ela é firme e forte na decisão. “Voltar com o ex? Prefiro a morte. Voltar com a minha banda. Esse projeto é 100% meu”, disse ela.
"Tem muita coisa por vir (…). Ano que vem a gente está com a turnê Isso é Calypso, e a banda Isso é Calypso vai voltar", festejou Joelma.
As declarações deixaram Ximbinha irritado, uma vez que a banda foi criada pelo ex-casal em 1999. Com o término conturbado em 2015, eles disputam até hoje o uso da marca na Justiça. 
Em nota, Ximbinha afirma que, "por determinação judicial, a marca somente pode ser usada se estiverem os dois sócios juntos". "Desta forma, a Banda só poderia retornar na sua formação original, e não apenas por um dos artistas", diz o comunicado.
Desta forma, Joelma pretende usar o nome “Isso é Calypso”, e não Banda Calypso”. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Veja Também

Joelma e o filho fazem as pazes após jovem ir morar com Ximbinha

Joelma vira heroína em clipe de 'Coração Vencedor': 'Você pode ser o que quiser'

Joelma revela que ainda tem sequelas da Covid-19 e faz alerta: 'É muito sério'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados