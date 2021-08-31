Joelma quer retomar o Calypso e diz que prefere morrer a voltar com Ximbinha

A cantora Joelma Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal

Joelma, 47, fez uma live para divulgar que a banda Calypso vai voltar sob o comande ela. Questionada se voltaria com o ex-marido, o músico Ximbinha, ela é firme e forte na decisão. “Voltar com o ex? Prefiro a morte. Voltar com a minha banda. Esse projeto é 100% meu”, disse ela.

"Tem muita coisa por vir (…). Ano que vem a gente está com a turnê Isso é Calypso, e a banda Isso é Calypso vai voltar", festejou Joelma.

As declarações deixaram Ximbinha irritado, uma vez que a banda foi criada pelo ex-casal em 1999. Com o término conturbado em 2015, eles disputam até hoje o uso da marca na Justiça.

Em nota, Ximbinha afirma que, "por determinação judicial, a marca somente pode ser usada se estiverem os dois sócios juntos". "Desta forma, a Banda só poderia retornar na sua formação original, e não apenas por um dos artistas", diz o comunicado.