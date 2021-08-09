Joelma e o filho fazem as pazes após jovem ir morar com Ximbinha

Joelma e o filho Yago Matos Crédito: Reprodução/Instagram

Joelma e o filho, Yago Matos, voltaram a se falar. Segundo o jornal Extra, eles se encontraram em Belém, no fim de semana. Após o encontro, o rapaz foi passar o Dia dos Pais com Ximbinha.

Yago e Joelma tiveram a relação afetada após o rapaz ter decidido morar com o padrasto Ximbinha e a atual mulher dele. O jovem de 25 anos é filho da cantora com o advogado Robson Leão, mas chama Ximbinha de pai.

Yago contou que Joelma o bloqueou após a decisão dele morar com o padrasto e Karen Kethlen, apontada como pivô da seperação dos músicos em 2015.