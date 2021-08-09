Joelma e o filho fazem as pazes após jovem ir morar com Ximbinha

Joelma e o filho, Yago Matos, voltaram a se falar. Segundo o jornal Extra, eles se encontraram em Belém, no fim de semana. Após o encontro, o rapaz foi passar o Dia dos Pais com Ximbinha.
Yago e Joelma tiveram a relação afetada após o rapaz ter decidido morar com o padrasto Ximbinha e a atual mulher dele. O jovem de 25 anos é filho da cantora com o advogado Robson Leão, mas chama Ximbinha de pai.
Yago contou que Joelma o bloqueou após a decisão dele morar com o padrasto e Karen Kethlen, apontada como pivô da seperação dos músicos em 2015.
“Vim morar de Belém a trabalho e não deixei de seguir minha mãe. Eu fui bloqueado. Não estou brigado com ela, mas também não vou escolher lados, ambos são os meus pais. Se eles têm problema entre eles, eles que resolvam. Preguiça desses problemas de família”, escreveu ele na época, num comentário de um post no Instagram.