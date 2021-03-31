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Jesus Luz pede DJ Carol Ramiro em casamento durante viagem a Fernando de Noronha

Relacionamento do casal começou há 6 anos; os dois são pais da menina Malena

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2021 às 10:41
Jesus Luz e Carol Ramiro
Jesus Luz e Carol Ramiro Crédito: Instagram/@jesusluz
Jesus Luz, 34, pediu em casamento a namorada, a DJ Carol Ramiro, nesta terça-feira (30). O pedido ocorreu durante uma viagem do casal para Fernando de Noronha, no litoral de Pernambuco, e foi compartilhado com os fãs pelas redes sociais.
"Você merece todo amor desse mundo!", derreteu-se o ex-namorado de Madonna, 62. "Hoje eu pude retribuir um pouco de todo esse carinho que você teve nos últimos 6 anos! Foi tudo lindo! Que Deus abençoe nossa união. A última vez que fiquei tão nervoso assim foi no meu primeiro salto de paraquedas sozinho."
"E eu disse sim, o mesmo 'sim' que eu disse há 6 anos atrás quando nós nos beijamos pela primeira vez", retribuiu ela. "O mesmo 'sim' que eu digo todos os dias durante todos esses anos... e que vou continuar dizendo pro resto das nossas vidas!"
"Hoje eu sei qual o real significado de uma união, é sobre compartilhar os sonhos da outra pessoa, sonhar junto com ela", prosseguiu. "Eu te amo mais que tudo nesse mundo, obrigada por ser esse ser humano tão incrível e especial. Obrigada por se entregar e se doar tanto por nós e pela nossa família, obrigada por mesmo depois de tanto tempo ainda se reinventar e me surpreender.... Que sejamos sempre assim, unidos, parceiros um do outro, leves e apaixonados."
O relacionamento de Jesus e Carol começou há cerca de 6 anos. Os dois são pais da menina Malena, de 4 anos de idade, e moram juntos.

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