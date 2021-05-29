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Iza é eleita pela revista 'Time' como uma das líderes da próxima geração

Cantora brasileira figura entre os dez nomes escolhidos mundialmente neste ano

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 10:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mai 2021 às 10:52
Show da cantora Iza
Show da cantora Iza Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
A cantora Iza foi eleita pela revista Time como uma das personalidades líderes da próxima geração. A cantora de 30 anos está entre as dez pessoas escolhidas pela revista na categoria este ano e divulgada nesta sexta-feira, 28.
A Time destaca a trajetória da brasileira e como ela se tornou uma das importantes vozes contra o racismo no Brasil. "Eu não falo sobre racismo por ser um assunto que gosto, falo porque é necessário. Posso dizer muito através da música. Nosso microfone é uma arma e precisa ser usado", disse Iza à revista americana.
A publicação lembra também que Iza foi eleita a Mulher do Ano em 2020 pela GQ Brasil, e a cantora comemorou em seu Instagram o reconhecimento internacional com um vídeo da entrevista e um agradecimento em português e inglês. "Mamma, eu tô na Time. Que honra fazer parte da lista "Next Generation Leaders" de 2021! Não consigo acreditar! Muito obrigado Time Magazine e Jenna Caldwell por essa maravilhosa oportunidade! Deus é bom!!!", escreveu.
Com isso, a semana da cantora termina bem agitada, já que na quarta-feira, 26, Iza deu início ao seu novo projeto Gueto com um vídeo narrado por Zezé Motta e Maju Coutinho, e na noite desta quinta-feira, 27, anunciou a data de lançamento do novo single para 03 de junho, na próxima semana.

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