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Televisão

Ivete Sangalo vai apresentar novo reality show musical da Globo

"The Masked Singer Brasil" vai estrear no segundo semestre deste ano

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:29
Ivete Sangalo anunciou neste domingo (30), no "Fantástico", que será a apresentadora do reality "The Masked Singer Brasil". O programa, que estreia no segundo semestre na Globo e Multishow, vai reunir artistas em uma competição musical, sem revelar as identidades dos mesmos.
A cantora Ivete Sangalo
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Assim, os participantes não vão saber com quem estão competindo. Todos devem se apresentar fantasiados e quem assiste conta com pequenos vídeos de dicas para tentar adivinhar quem são as personalidades.
A competição acontece diante dos olhos do público e dos jurados e somente os menos votados pelos avaliadores tem a identidade revelada, após ser eliminado. A versão brasileira do formato é uma coprodução entre TV Globo e Endemol Shine Brasil, com a parceria da gravadora Universal Music e da Iessi Entertainment, empresa de entretenimento da cantora baiana.

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"Estou amando a ideia de apresentar o programa porque ele tem música, mistério, expectativa e diversão. É um combo muito especial para proporcionar um momento de muita alegria ao público. Vamos fazer uma festa! Meu olho brilha, porque eu vislumbro um aprendizado gigantesco", descreve Ivete.
"Posso garantir que será um suspiro a cada apresentação, uma verdadeira caixa de surpresas. Só de falar, eu já pulso diferente. É uma grande oportunidade que eu vou aproveitar demais. Vai ser massa", antecipa a artista.
Formato mais vendido de 2019, "The Masked Singer" garantiu o posto de programa mais assistido na TV mexicana em 2020. O reality ainda venceu a categoria de melhor Figurino do Emmy Award 2020 pelo trabalho de Marina Toybina, na versão americana.

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