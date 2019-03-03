Bloco Coruja

Ivete chega ao trio: 'Meu coração está explodindo de felicidade', diz

Cantora está de volta à folia após ficar afastada do carnaval 2018, para ter as filhas gêmeas

Publicado em 02 de Março de 2019 às 21:16

Ivete empolgou o circuito Dodô (Barra/Ondina) em Salvador Crédito: Rafa Mattei e Rubens Cerqueira/Divulgação
Puxando cerca de 4 mil foliões no tradicional bloco Coruja, Ivete Sangalo voltou ao carnaval Salvador depois de uma pausa de um ano, em razão do nascimento das filhas gêmeas Helena e Marina, em fevereiro de 2018. Animada, ela falou sobre a alegria e ansiedade em retornar à festa.
Vestida com um figurino amarelo vivo, cheio de babados e um grande decote, ela empolgou o circuito Dodô (Barra/Ondina), onde desfilará até a segunda-feira (04). Ivete foi a primeira grande atração do circuito neste sábado (02).
O retorno superou as expectativa dos fãs."Ivete é maravilhosa, consegue nos surpreender todos os anos, sou fã de carteirinha e estava morrendo de saudades. Estou feliz porque ela votou", festejou a secretária Ivana Campos, 34 anos.
E foi exatamente o que gritou Ivete de cima do trio logo depois: "Mainha está de volta". Eram quase 16h quando o bloco deixou a concentração no Porto da Barra.
"Vocês não imaginam a alegria que eu estou sentindo", completou, ao começar a cantar "Teleguiado", o hit do momento.
A bordo do trio elétrico estavam como convidadas, a atriz Claudia Raia e Bruna Marquezine, que também acompanhou Ivete por todo circuito, onde a cantora desfilará três dias puxando o mesmo bloco: sábado, domingo e segunda-feira.
"Obrigada pelo carinho. Que delícia estar de volta ao Carnaval de minha terra", comentava entre uma música e outra.

