Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Você gostou?

Bruna Marquezine tem foto mais curtida durante o carnaval

Com suas gêmeas, Ivete também não deixou de marcar presença nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 12:47

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 12:47

As personalidades também se deixaram contagiar pela animação do carnaval e as suas fotos nos dias de folia fizeram sucesso no Instagram. A foto mais curtida da rede social no período foi a da atriz Bruna Marquezine no Bloco da Favorita, no Rio. A publicação teve mais de 1,9 milhão de curtidas. Veja o post: 
Outro destaque foi a atriz Juliana Paes. A rainha de bateria da Grande Rio postou o seu look no camarote da escola de samba e recebeu mais de 690 mil curtidas, número que a tornou a rainha de bateria mais curtida da rede social.
> Leia mais notícias de Entretenimento
E quando o assunto é carnaval, claro que a cantora Ivete Sangalo não poderia ficar de fora. Apesar de estar ausente da festa popular pela primeira vez depois de 24 anos por causa da gravidez, ela não deixou de marcar presença nas redes sociais.
Marido de Ivete Sangalo publica foto da cantora junto das gêmeas recém-nascidas Crédito: Reprodução/Instagram
O vídeo em que aparece dançando no hospital antes do parto foi o mais visto do feriado, com 9,5 milhões de visualizações. "E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!", escreveu Ivete.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados